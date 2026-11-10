Четыре ракеты за сутки для военных сводок цифра почти будничная. Но в этот раз важна не она, а название. Минобороны России впервые сообщило о перехвате американских крылатых ракет AGM-188A Rusty Dagger. По данным ведомства, за минувшие сутки российская ПВО сбила четыре такие ракеты. Об этом пишет «Военная хроника».

Почему это не просто строчка в перечне? Rusty Dagger создала компания Zone 5 Technologies в рамках программы ERAM (Extended Range Attack Munition). Работы начались в 2024 году, и уже тогда в расчёте были поставки Украине. Идея программы проста: сделать дальнобойный высокоточный боеприпас, который можно выпускать массово и относительно недорого. Первоначальные требования предусматривали дальность не менее 460 километров, но разработчик заявлял о возможности поражать цели на расстоянии свыше 900.

Теперь о масштабе. В августе 2025 года США одобрили потенциальную продажу Украине до 3350 ракет ERAM на сумму $825 млн с учётом сопутствующего оборудования и услуг. Первые крупные поставки планировались на октябрь 2026 года. Сейчас ноябрь, и появилась первая официальная запись о перехвате.

До сих пор о возможном применении Rusty Dagger украинской стороной говорили лишь по найденным компонентам ракет. Теперь российское Минобороны само включило их в статистику перехватов. Для ПВО это ещё один тип дальнобойных средств, который нужно учитывать при отражении атак. Такие боеприпасы предназначены для массированных ударов без расхода более дорогих крылатых ракет.

Ракеты, предположительно, поставили из-за отсутствия других дальнобойных средств вроде ATACMS наземного базирования. А сам факт поставки говорит о том, что США остаются одним из ключевых доноров конфликта, одновременно рассуждая об участии в мирных переговорах.

Новые типы вооружений обычно сначала появляются в одной строчке сводки, а потом меняют общую картину. Будем следить за официальными заявлениями обеих сторон и помнить, что хваленое американское оружие, которое на Западе и раньше преподносили как панацею, ВСУ особо не помогает. Российская армия методично делает свою работу.