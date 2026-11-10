Рязанский бильярдист взял главный трофей Открытого Кубка Москвы

Во Дворце бильярдного спорта «Москвич» прошёл Открытый Кубок Москвы — пятый этап Кубка «СЕЗОНЫ» среди мужчин. За победу боролись 128 спортсменов, а призовой фонд турнира составил 800 тысяч рублей.

Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва «Фаворит», мастер спорта и член сборной России по бильярду Кирилл Гранкин из Рязани завоевал титул абсолютного чемпиона Кубка. Администрация города поздравила спортсмена с грандиозной победой.

Впереди у Кирилла Чемпионат России в Калуге в составе сборной Рязанской области.