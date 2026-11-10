Водоканал полностью устранил утечку на Касимовском шоссе в Рязани

Специалисты МУП «Водоканал города Рязани» завершили аварийно-восстановительные работы на Касимовском шоссе. Утечка на водопроводной сети в районе дома № 50 была успешно ликвидирована 10 ноября.

Причиной инцидента стало повреждение водопроводной трубы диаметром 100 мм. Для того чтобы получить безопасный доступ к аварийному участку и провести качественный ремонт, коммунальным службам потребовалось выполнить земляные работы с привлечением тяжелой спецтехники.

На данный момент повреждение полностью устранено, а основные ремонтные работы завершены. Водоснабжение осуществляется в штатном режиме.

Как сообщили в пресс-службе предприятия, следующим этапом станет восстановление внешнего вида территории. В ближайшее время на месте проведения раскопок будет проведено благоустройство зеленой зоны, чтобы вернуть участку первоначальный вид.