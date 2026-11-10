Рязанка украла у матери 165 тысяч рублей и пойдет под суд

В Сасовском округе Рязанской области завершено расследование уголовного дела, в котором фигуранткой и потерпевшей оказались близкие родственницы. 39-летняя местная жительница предстанет перед судом за хищение 165 тысяч рублей со счета собственной матери.

По данным органов предварительного расследования, инцидент произошел в июле 2026 года. Оказавшись в сложных финансовых обстоятельствах, женщина решилась на противоправные действия. Воспользовавшись личным мобильным телефоном матери, она получила несанкционированный доступ к приложению «Сбербанк Онлайн».

Обвиняемая инициировала несколько переводов на собственную банковскую карту. Общая сумма похищенных средств составила 165 тысяч рублей, которые были впоследствии потрачены женщиной на личные нужды.

Несмотря на родственные связи, закон в данном случае не предусматривает автоматического освобождения от ответственности за хищение чужих средств. Действия фигурантки квалифицированы по пункту «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража, совершенная с банковского счета).

Уголовное дело направлено в Сасовский районный суд для рассмотрения по существу.