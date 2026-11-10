Какие известные мемы связаны с Рязанью и что стало с их героями

Видеомемы давно стали частью интернет-культуры. С развитием YouTube и социальных сетей «завирусившихся» забавных (и не очень) роликов становилось всё больше, а их герои могли мгновенно обрести популярность. Фразы интернет-знаменитостей цитируют годами, а сами видео даже спустя десятилетие набирают миллионы просмотров.

Своя история с мемами есть и у Рязанской области. С регионом оказались связаны несколько знаменитостей Рунета, при этом далеко не все из них здесь жили. Кто эти люди, как они прославились и что стало с ними после неожиданной встречи с интернет-славой? Вспомним самые известные истории.

«Борщик с капусткой, но не красный»

Открывает нашу подборку Никита Литвинков, известный по мему о школьном обеде. В 2008 году съёмочная группа приехала в школу № 13 Королёва, чтобы подготовить сюжет о питании учеников. Среди школьников корреспонденты встретили настоящую находку для журналистского материала. Длинноволосый парень с ободком на голове оказался настолько артистичным и эмоциональным, что его ответы вышли далеко за пределы городского ТВ.

Фото сгенерировано 7инфо с помощью нейросети

На вопрос о том, чем кормят учеников в столовой, Никита ответил с особой выразительностью:

«Тут был хороший бо-орщ, с капусткой, но не красный. Ну, ещё есть какой-то непонятный салат, куда крошат морковку, капусту и яблоки с ананасами. Вообще он меня бесит. Вкусный чай, он так утоляет жажду, и я чувствую себя человеком!»

В конце парень представился: «Я Ни-ки-та Лит-вин-ков!» Эпизод вошёл в телевизионный сюжет, а затем разлетелся по Рунету. Спустя несколько лет Никита появился в программе Андрея Малахова «Аффтар жжот» на Первом канале. Там он объяснил, что никакого особого замысла у телевизионщиков не было. Корреспондент просто спросила, чем школьников кормят в столовой, а он поделился впечатлениями:

«Ну а что, меня что ли не кормят в столовой? Я и рассказал! Там были и мои одноклассники, только они остались незамеченными».

Школьник, на которого внезапно свалилась популярность, связал свою жизнь с музыкой. Он поступил на дирижёрско-хоровое отделение, а после отправился в армию, где играл в оркестре на аккордеоне. Позже учился в нескольких музыкальных заведениях в разных городах и работал в учреждениях культуры. Завершить музыкальное образование так и не смог.

При этом известность не всегда приносила ему радость. Никита признавался, что узнаваемость мешала вести обычную жизнь и находить работу. Во время пандемии коронавируса он переехал в Рязанскую область и устроился в Шацкий дом культуры. В интервью «СтарХиту» Литвинков рассказывал, что на новом месте его приняли хорошо:

«При переезде в новый город трудностей никаких не возникло, меня сразу приняли на работу. Часто ли возвращаюсь на родину? Нет, был давно, два года назад. Как говорится, чем дальше, тем роднее».

Однако в последующие годы новости о Никите становились всё тревожнее. Он снова начал появляться в интернете, в том числе на стримерских площадках с участием треш-блогеров. В интервью рассказывал об одиночестве и проблемах с алкоголем. Его образ заметно изменился: парень располнел, отрастил длинные волосы и стал одеваться в необычную одежду.

Позже Литвинков оказался в Таиланде, где столкнулся с проблемами из-за просроченных документов и нарушения визового режима. Вернуться в Россию ему удалось при помощи близких и подписчиков. Затем появились сообщения о госпитализации Никиты после передозировки психотропными веществами. Позже он сам подтвердил случившееся и рассказал о диагностированном у него генерализованном тревожном расстройстве.

По последним опубликованным сведениям, Литвинков вернулся в родной город и живёт с матерью. Он по-прежнему хочет заниматься творчеством, но признаётся, что на это не всегда хватает денег и возможностей. По его словам, известность, которая пришла почти двадцать лет назад, до сих пор мешает ему.

«Никакого праздника»

Ещё одна героиня нашей подборки — Ася Петряева. Она прославилась благодаря эмоциональному рассказу о неудавшемся Дне знаний. 1 сентября 2005 года калужское телевидение снимало сюжет, приуроченный к началу учебного года. Когда первоклассников позвали во двор, Ася задержалась в кабинете, чтобы достать что-то из рюкзака. Учительница не заметила девочку, закрыла класс на ключ и ушла вместе с остальными. Пока Ася оставалась взаперти, во дворе раздали воздушные шары. Когда её наконец выпустили, шариков уже не осталось. Расстроенную первоклассницу заметил журналист. Девочка с большими белыми бантами не стала скрывать обиду:

«Никакого праздника! Меня сначала закрыли! Потом шарик не дали… Ничего НЕЛЬЗЯ!»

Сначала видео не попало в эфир, но спустя несколько лет появилось в интернете и быстро стало популярным. Фраза Аси разошлась на цитаты, а сама она стала одной из узнаваемых героинь Рунета.

Фото сгенерировано 7инфо с помощью нейросети

В интервью YA62.ru Ася рассказывала, что узнала о популярности ролика спустя шесть лет после съёмки. Незнакомые люди находили её в социальных сетях, просили автографы. Девушку узнавали на улице. Поначалу внимание казалось необычным и приятным, но постоянные шутки о несостоявшемся празднике со временем стали её смущать:

«Если честно, сейчас я стесняюсь больше, чем тогда. Некоторые новые люди при знакомстве сначала узнают о видео, и обычно шутки только в эту сторону: «Ааа, ты же девочка с видео! Ну что, шарик дали? А праздник будет?»»

Ася продолжила учиться и строить собственную жизнь. Она поступила на филологический факультет в Калуге. Позже работала администратором в салоне красоты. При этом пользоваться внезапной популярностью ради карьеры девушка не стремилась.

С Рязанью Ася связана через отца — Романа Петряева. Осенью 2018 года он получил должность заместителя председателя правительства Рязанской области и переехал в наш регион. Дочь тогда осталась в Калуге из-за учёбы, но не исключала, что позже тоже переберётся поближе к родным.

К тому времени Ася уже бывала в Рязани и успела составить собственное впечатление о городе:

«Если всё-таки сравнивать, то Рязань больше Калуги. Я люблю прогуливаться по проспектам, почему-то меня привлекают большие улицы, и у вас есть где разгуляться».

После окончания университета Ася не планировала работать по специальности. Её больше интересовали организация мероприятий и работа с известными людьми. В 2023 году девушка снялась в проморолике сериала «Праздники» на ТНТ. Видео начиналось с её знаменитой фразы «Никакого праздника». По данным на 2024 год, Ася жила и работала в Москве.

«Королева площадей, бабочки, коты — всё в Рязани»

Настоящий алмаз нашей подборки — Дарья Сускина. Она родилась в Рязани в 1994 году, а прославилась на весь Рунет благодаря необычным музыкальным клипам. Своеобразные текст и менара исполнения быстро привлекли внимание пользователей. Одни поддерживали девушку, другие не понимали её творчества и открыто высмеивали.

Фото сгенерировано 7инфо с помощью нейросети

Всё началось в 2008 году, когда Дарья пела в караоке, а её друг снимал происходящее на камеру. Запись выложили в интернет. Вскоре девушка предложила снять клип на песню «Выборы», и так появился музыкальный проект. Друг тогда стал продюсером, придумывал тексты и занимался клипами, а Дарья исполняла песни. Музыку брали у других артистов, накладывая собственные слова на знакомые мелодии.

Вскоре появились «Бабочка», «Королева площадей» и «Щеночки в ванили». Дарья выпускала альбомы и новые песни, среди которых были «Розовый мёд», «Волчица» и «АнтиStatic». У проекта появились поклонники, собственный сайт и не одно фан-сообщество.

В 2010 году журналисты «МедиаРязани» пообщались с 15-летней певицей. Тогда она училась в десятом классе и рассказывала, как относится к внезапной популярности. Дарья не скрывала, что внимание поклонников ей нравилось, хотя некоторые фанаты порой переходили границы и надоедали сообщениями. На критику девушка реагировала спокойно: тем, кому не нравилась её музыка, советовала просто её не слушать.

Рязань занимала особое место в творчестве Дарьи. Клипмейкеры снимали ролики на городских улицах, чтобы, как объясняла сама девушка, рекламировать родной город:

«Да, это же мой родной город. Я его очень люблю».

В том же интервью Дарья рассказывала, что хорошо училась и после школы хотела поступить в педагогический университет. Музыкальный проект она не собиралась превращать в коммерческий. Однако в разгар популярности Дарья неожиданно исчезла из интернет-пространства. Поклонники недоумевали, куда пропала девушка. Даже спустя несколько лет в фан-группах во «ВКонтакте» продолжали спрашивать о её жизни и интересоваться, как с ней связаться. Некоторые просили поделиться номером телефона Дарьи.

В комментариях также предполагали, что она переехала в Москву, устроилась на серьёзную работу и больше не вспоминает о прежнем творчестве. Подтверждений этой информации нет, а сама Дарья о причинах своего исчезновения публично не рассказывала.

Главная свекровь Рунета

Ещё одна героиня нашей подборки — Светлана Шерстянова, ставшая известной благодаря свадьбе собственного сына. В мае 2025 года торжество Сергея и Карины из Рыбного попало в интернет и набрало более 55 миллионов просмотров. Однако пользователи обсуждали не молодожёнов, а мать жениха.

Фото сгенерировано 7инфо с помощью нейросети

Во время обряда «Семейный очаг» Светлана крепко держала сына за руку и целовала его в плечо. Этот момент быстро разошёлся по соцсетям. Пользователи принялись шутить над поведением женщины, и вскоре она получила негласный титул самой известной свекрови интернета. Но на этом история не закончилась.

Брак Сергея и Карины продлился всего несколько месяцев. В декабре 2025 года пара развелась. Карина заявила, что отношения разрушили чрезмерная опека свекрови и измены мужа. Семейный конфликт в итоге добрался до федерального телевидения. В октябре 2026 года участники истории встретились в студии программы «Пусть говорят» на Первом канале.

Карина рассказала, что Светлана постоянно интересовалась жизнью сына, отговаривала его от свадьбы и не хотела отпускать во взрослую самостоятельную жизнь. Сама Светлана отвергла обвинения и заявила, что невестка пыталась отдалить Сергея от семьи.

«Сын мой уже много лет не живёт и не общается с нами. Этому препятствовала Карина», — объяснила женщина.

Вспоминая свадьбу, Светлана призналась, что чувствовала себя там чужой. По её словам, Карина даже не позволила ей потанцевать с сыном, а однажды заявила: «Теперь он мой!»

Отдельно женщины поспорили из-за букета, который Сергей подарил Карине после возвращения из армии. По словам матери невесты, Светлана тогда возмутилась, почему сын не подарил цветы и ей. Сама свекровь уточнила:

«Нет, я не так сказала. Я спросила, почему не два букета… Неужели мама не заслужила?»

Сам Сергей тоже появился в студии. Он признал, что изменял Карине, но обвинил бывшую жену в чрезмерной ревности и контроле. В итоге разговор на ток-шоу затронул не только отношения со свекровью, но и ссоры между молодожёнами, конфликт со знакомой и даже раздел автомобиля, купленного на свадебные подарки.

«Запер на десять дней»

Источником мема «Запер на десять дней» стало остросоциальное ток-шоу Первого канала «Мужское/женское». В одном из выпусков, увидевших свет в 2021 году, героиня Светлана рассказывает о своём бывшем муже:

«Он запер нас с детьми в квартире, забрал мой паспорт. Бросил в квартире с двумя детьми новорождёнными. У меня отказали ноги. Я ползала по-пластунски в этой квартире…»

Почему видео «завирусилось» и вызвало бурю саркастичных обсуждений, когда женщина описывает свои страдания? Позже в том же выпуске Светлана проговорилась, что дверь можно было легко открыть изнутри. Она объяснила, что старший ребёнок открыл дверь, так как со стороны квартиры она открывается без ключа. Пользователи подвергли такую «несостыковку показаний» насмешкам. Но всё оказалось куда печальнее, чем могло показаться на первый взгляд.

Связь этой интернет-героини с Рязанской областью весьма трагичная. Как позже выяснилось, её бывший муж — печально известный «рыбновский стрелок». Долгие годы у бывших супругов были непростые отношения. Но самое страшное случилось в 2023 году…

В декабре деревне Высокое под Рязанью произошла стрельба. Во время оперативных действий Александр Глебов, тот самый бывший муж Светланы, отказался впустить внутрь дома сотрудников полиции и открыл по ним огонь. Жертвой Глебова стал молодой полицейский Максим Розанов.

«Рыбновского стрелка» всё-таки удалось задержать. Ему грозил срок вплоть до пожизненного. Подозреваемого содержали в СИЗО. Там же, в августе 2024 года, конвоиры нашли его труп. Глебов покончил жизнь самоубийством.