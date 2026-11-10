Павел Малков подвел итоги акции «Октябрь – месяц озеленения»

На заседании Правительства Рязанской области губернатор Павел Малков озвучил результаты очередного этапа акции «Октябрь – месяц озеленения». Мероприятие проводится по поручению главы региона и в рамках целей национального проекта «Экологическое благополучие» во всех муниципалитетах области.

Акция «Октябрь – месяц озеленения» уже стала для Рязанской области традиционной. По словам губернатора, масштабная кампания по озеленению набирает темпы, а к ней присоединяются как жители, так и бизнес, предприятия и учреждения самых разных сфер.

«Рад, что эта идея получает все большую поддержку и распространение. Много участников, много позитивных откликов. Самое главное, виден результат. У нас в целом постепенно формируется культура озеленения: что-то посадить и сделать какое-то конкретное место красивее – это становится нормой, а не исключением. Это замечательно. Весной проведем следующий этап акции», – сказал Павел Малков.

Глава региона также подчеркнул важность поощрения наиболее активных участников акции — среди них муниципальные образования, социальные учреждения, волонтеры, представители бизнеса, ТОС и другие. Павел Малков поручил подготовить соответствующие предложения.

«Этой осенью акция у нас прошла достойно. У нас появляются лидеры в этой работе, лучших участников надо обязательно отметить», – сказал он.

Детали реализации акции на заседании представил заместитель Председателя Правительства Андрей Журко. Он сообщил, что участие в ней приняли свыше 7,5 тысячи человек — среди них работники образовательных и культурных учреждений, коллективы предприятий, активисты ТОС, волонтеры, сотрудники региональных ведомств и администраций округов, а также жители муниципалитетов.

В общей сложности в регионе высадили свыше 31 тысячи хвойных и лиственных деревьев и кустарников — это в два раза больше, чем годом ранее. Озеленительные работы охватили 500 общественных территорий: парки и скверы, участки вдоль дорог и пешеходных зон, дворы жилых домов, спортивные площадки, территории возле социальных учреждений и предприятий. Кроме того, в этом году в национальном мессенджере МАКС был запущен чат-бот, который помогал рязанцам с вопросами озеленения в каждом муниципальном образовании.