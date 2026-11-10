В Касимовском округе оштрафовали владельца 93 гектаров земли на 400 тысяч рублей

В Касимовском муниципальном округе Рязанской области юридическое лицо привлечено к административной ответственности за ненадлежащее использование земель сельскохозяйственного назначения. Причиной наказания стал участок площадью почти 100 гектаров, который полностью зарос сорной и древесно-кустарниковой растительностью.

Факт бесхозяйственного отношения к земле был зафиксирован 29 июля 2026 года в ходе инспекционного визита, проведенного специалистами администрации Касимовского округа. Проверка показала, что земельный участок площадью 93,4 га не используется по целевому назначению и находится в запущенном состоянии.

Местные власти оперативно отреагировали на выявленное нарушение. Уже 7 августа материалы инспекции были переданы в Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям для принятия процессуальных мер.

Спустя два месяца, 22 октября 2026 года, ведомство вынесло окончательное решение. Юридическое лицо было признано виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ (несоблюдение требований по охране земель), ч. 2 ст. 8.8 КоАП РФ (неиспользование земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения). Итогом разбирательства стало назначение наказания в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей.