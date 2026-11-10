Борис Ясинский поздравил полицейских с профессиональным праздником

Глава администрации Борис Ясинский поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с Днём полиции. В своём поздравлении он рассказал о родных брате и сестре Данииле и Алине Батуркиных, которые служат в Следственном управлении УМВД России по Рязанской области.

Правоохранителей в семье Батуркиных раньше не было. Чувство долга, уважение к закону и готовность прийти на помощь родители воспитали в детях с ранних лет. Даниил определился с профессией ещё в детстве — хотел защищать людей и поддерживать правопорядок, поэтому после школы перед ним вопрос не стоял. Алина выбрала путь следователя позже, но решение приняла самостоятельно и осознанно.

Сейчас брат и сестра работают в одном управлении, однако личное и служебное разграничивают чётко. На службе они коллеги, у каждого свой участок; дома — обычная семья, где можно отдохнуть и поддержать друг друга. Даниил ведёт уголовные дела о дорожно-транспортных происшествиях, Алина — линию по борьбе с мошенничеством. По мнению Даниила, следователю мало знать закон: нужны умение слушать и задавать верные вопросы, стрессоустойчивость и навык планировать работу.

Смысл своей профессии брат и сестра видят в восстановлении нарушенных прав. В справедливом наказании виновных и в ощущении защищённости у потерпевших. Даниила мотивирует видимый результат работы, ради которого он продолжает служить и добиваться справедливости. Алина отвечает за организацию процесса: следователь расследует, а она помогает системе работать чётко и результативно.