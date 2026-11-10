Павел Малков рассказал о рекордной посещаемости филиала Национального центра «Россия»

Филиал Национального центра «Россия» в Рязанской области за первый месяц работы принял 37 тысяч посетителей. Об этом сообщил губернатор Павел Малков, оценивая деятельность новой площадки.

Региональные филиалы Национального центра «Россия» открываются по поручению Президента РФ Владимира Путина. Рязанская область стала одним из пяти первых субъектов страны, которые прошли конкурсный отбор на создание такого центра. Он начал работать 5 октября текущего года и стал ключевой точкой туристического маршрута «Рязань пешеходная», инициированного губернатором Павлом Малковым. Здание расположено рядом с Рязанским кремлём и Рязанской ВДНХ и является одним из крупнейших инновационных пространств Национального центра в регионах России.

По словам Павла Малкова, филиал привлекает школьников, студентов, специалистов различных сфер и жителей области. В рязанском пространстве действует интерактивная экспозиция об историко-культурном, научном и промышленном потенциале региона, а также выставка народного художника Виктора Иванова. Здесь проходят экскурсии, культурные и просветительские мероприятия, мастер-классы. 10 ноября состоялась тематическая встреча для лекторов регионального отделения Российского общества «Знание», посвящённая кулинарным традициям Рязанского края: участники познакомились с историей и особенностями местной кухни, а на мастер-классе приготовили традиционное блюдо — катанки с грибами.

Губернатор Павел Малков отметил: