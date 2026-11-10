В Рязани расширили зону ЧС после атаки БПЛА 5 ноября

Администрация города Рязани издала новое постановление о расширении границ зоны действия режима чрезвычайной ситуации (ЧС). Изменение границ действия произошло после массированной атаки вражеских беспилотников 5 ноября.

Изначально режим ЧС на территории областного центра был введен 15 мая. Как следует из текста актуализированного документа, изменение границ произошло «в связи с уточнением объемов причиненного ущерба жилым и иным помещениям в результате воздействия средств воздушного нападения».

Согласно постановлению, в зону действия ЧС теперь включены следующие объекты и территории: