В Рязани расширили зону ЧС после атаки БПЛА 5 ноября

Администрация города Рязани издала новое постановление о расширении границ зоны действия режима чрезвычайной ситуации (ЧС). Изменение границ действия произошло после массированной атаки вражеских беспилотников 5 ноября.
Изначально режим ЧС на территории областного центра был введен 15 мая. Как следует из текста актуализированного документа, изменение границ произошло «в связи с уточнением объемов причиненного ущерба жилым и иным помещениям в результате воздействия средств воздушного нападения».
Согласно постановлению, в зону действия ЧС теперь включены следующие объекты и территории:
- Образовательное учреждение: территория школы №58 (ул. Интернациональная, д. 6).
- Олимпийский городок: дом №1.
- ул. Интернациональная: дома №5, №5А, №7, №7А.
- ул. Предзаводская: дом №1А.
- ул. Бирюзова: дома №6 (корп. 2), №7Б, №7 (корп. 2 и 3), №8 (корп. 1).
- ул. Луговая (мкр. Канищево): дома №17, №18, №20, №23.
- ул. Луговая (мкр. Соколовка): дом №23.
- ул. Московская: дом №6.
- ул. Преображенская: дома №6, №8.
- ул. Княжье Поле: дом №16 (корп. 1).
- ул. Станкозаводская: дома №27, №30.
- ул. Забайкальская: дом №12А.
- 5-й район: дом №18.
- 6-й район: дом №18.
- 9-й район: дом №17.
- ул. Пугачева: дом №21.
- ул. Загородная: дома №10, №12.
- 4-й проезд Добролюбова: дом №49.
- ул. Попова: дом №55.
- пл. Димитрова: дом №3.