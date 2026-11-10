Кремль в Рязани, фото: 7инфо
Общество

В Рязани расширили зону ЧС после атаки БПЛА 5 ноября

Автор Анастасия Мериакри

Администрация города Рязани издала новое постановление о расширении границ зоны действия режима чрезвычайной ситуации (ЧС). Изменение границ действия произошло после массированной атаки вражеских беспилотников 5 ноября.

Изначально режим ЧС на территории областного центра был введен 15 мая. Как следует из текста актуализированного документа, изменение границ произошло «в связи с уточнением объемов причиненного ущерба жилым и иным помещениям в результате воздействия средств воздушного нападения».

Согласно постановлению, в зону действия ЧС теперь включены следующие объекты и территории:

  • Образовательное учреждение: территория школы №58 (ул. Интернациональная, д. 6).
  • Олимпийский городок: дом №1.
  • ул. Интернациональная: дома №5, №5А, №7, №7А.
  • ул. Предзаводская: дом №1А.
  • ул. Бирюзова: дома №6 (корп. 2), №7Б, №7 (корп. 2 и 3), №8 (корп. 1).
  • ул. Луговая (мкр. Канищево): дома №17, №18, №20, №23.
  • ул. Луговая (мкр. Соколовка): дом №23.
  • ул. Московская: дом №6.
  • ул. Преображенская: дома №6, №8.
  • ул. Княжье Поле: дом №16 (корп. 1).
  • ул. Станкозаводская: дома №27, №30.
  • ул. Забайкальская: дом №12А.
  • 5-й район: дом №18.
  • 6-й район: дом №18.
  • 9-й район: дом №17.
  • ул. Пугачева: дом №21.
  • ул. Загородная: дома №10, №12.
  • 4-й проезд Добролюбова: дом №49.
  • ул. Попова: дом №55.
  • пл. Димитрова: дом №3.
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