С Нурлана Сабурова потребовали 100 млн рублей за разрешение на въезд в Россию

Менеджер комика и стендапера Нурлана Сабурова обратился в правоохранительные органы после попытки крупного вымогательства. Неизвестный злоумышленник потребовал с артиста 100 миллионов рублей, пообещав урегулировать вопрос с действующим запретом на въезд комика в Россию.

Как сообщает канал «База», аферист связался с Сабуровым и заявил, что обладает влиятельными связями в государственных структурах. Мошенник уверял, что за указанную сумму сможет добиться официальной отмены запрета на пересечение российской границы для артиста.

Менеджер артиста передал всю информацию в полицию.

Напомним, правоохранительные органы 6 февраля 2026 года сообщили, что казахстанскому стендап-комику Нурлану Сабурову закрыт въезд в Российскую Федерацию сроком на 50 лет. Решение вступило в силу 30 января. Ведомства уточнили, что мера принята в интересах национальной безопасности, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей.

Согласно данным источника в силовых структурах, Сабуров зарабатывал в России, не соблюдая миграционное законодательство, и имел налоговые задолженности. Как стало известно РИА Новости, в 2024 году он задекларировал свыше 50 миллионов рублей. По имеющейся информации, комик пытался легализовать свои доходы через посредников, которые действовали незаконно.