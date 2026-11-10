На Московском шоссе в Рязани до конца года уберут под землю провода

На очередном заседании Правительства Рязанской области, которое провел губернатор Павел Малков 10 ноября, были обсуждены новые шаги по улучшению внешнего облика и комфорта городской среды. Одним из ключевых решений стало продолжение реализации проекта «Чистое небо», в рамках которого на Московском шоссе воздушные линии связи и электроснабжения будут перенесены под землю.

Как сообщил глава администрации города Рязани Борис Ясинский, работы на Московском шоссе, где в настоящее время идет капитальный ремонт дорожного полотна, идут по графику. Для переноса коммуникаций строители уже завершили прокладку кабельной канализации.

Полностью убрать провода с фасадов зданий и опор и перевести их в подземный контур планируется до 25 декабря 2026 года.

Губернатор Павел Малков подчеркнул, что проект «Чистое небо» не должен быть точечной акцией, а должен стать системной практикой для всего региона.