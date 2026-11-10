Фото со страницы Бориса Ясинского ВКонтакте
Общество

На Московском шоссе в Рязани до конца года уберут под землю провода

Автор Анастасия Мериакри

На очередном заседании Правительства Рязанской области, которое провел губернатор Павел Малков 10 ноября, были обсуждены новые шаги по улучшению внешнего облика и комфорта городской среды. Одним из ключевых решений стало продолжение реализации проекта «Чистое небо», в рамках которого на Московском шоссе воздушные линии связи и электроснабжения будут перенесены под землю.

Как сообщил глава администрации города Рязани Борис Ясинский, работы на Московском шоссе, где в настоящее время идет капитальный ремонт дорожного полотна, идут по графику. Для переноса коммуникаций строители уже завершили прокладку кабельной канализации.

Полностью убрать провода с фасадов зданий и опор и перевести их в подземный контур планируется до 25 декабря 2026 года.

Губернатор Павел Малков подчеркнул, что проект «Чистое небо» не должен быть точечной акцией, а должен стать системной практикой для всего региона.

«Поэтапно двигаемся в этом направлении, убираем провода по всему городу. Это очень важно для внешнего облика областного центра. Так нужно делать везде, где возможно, и включать такие работы в проекты благоустройства, ремонта дорог, при строительстве новых жилых домов. Работу нужно наращивать с каждым годом», — отметил глава региона.

Реклама: АНО НЦ «Россия», ИНН: 6200020950, erid: 2VtzqvTVSdTspot_img