Крышу Национального центра «Россия» в Рязани откроют для посетителей. Об этом сообщил губернатор Павел Малков.

По словам главы региона, центр стал настоящей площадкой для развития и общения. Здесь собираются школьники и студенты, молодые специалисты и опытные эксперты, представители самых разных направлений — от науки и технологий до творчества и предпринимательства.

«Огромная благодарность тем, кто сейчас трудится в филиале Национального центра, потому что они работают практически круглые сутки. Мероприятия расписаны на несколько месяцев вперед, абсолютно каждый день занят разными интересными событиями», — отметил Павел Малков.

За первый месяц работы НЦ посетили 37 тысяч человек. В будущем планируется значительное обновление территории рядом с филиалом, а также создание новых зон, включая обустройство эксплуатируемой кровли.