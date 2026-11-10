Зеленский описал прошедшие переговоры в Абу-Даби фразой «с россиянами сложно»

В столице Объединенных Арабских Эмиратов, Абу-Даби, 10 ноября завершился первый день трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта с участием делегаций России, США и Украины. По итогам которых президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал диалог с российской стороной как непростой, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на «РБК-Украина».

По словам Владимира Зеленского, в ходе переговоров поднимались вопросы предоставления гарантий безопасности и организации обмена пленными.

«Я только что общался с нашей командой в Абу-Даби. С россиянами сложно. Они, мягко говоря, не лучшие наши друзья», — цитирует президента украинское агентство.

Первая встреча делегаций состоялась 10 ноября в 11:12 по московскому времени. Переговоры проходили в закрытом для прессы формате и продлились около четырех часов. В середине сессии был объявлен перерыв продолжительностью примерно 40 минут.

Как сообщил источник в переговорной группе агентству «Интерфакс», трехсторонняя встреча продолжится 11 ноября.