В ночь на 10 ноября жители нескольких областей Украины сообщили о необычных подземных толчках, которые последовали за серией взрывов. Колебания почувствовали в Киевской, Житомирской, Винницкой и Днепропетровской областях. При этом Европейский средиземноморский сейсмологический центр не зарегистрировал землетрясений.

Военный эксперт, историк сил ПВО Юрий Кнутов в беседе с «МК» предположил, что причиной происходящего могли стать испытания ядерного боеприпаса или авария на подземном предприятии.

По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, необычные вибрации ощущались в разных регионах страны. Очевидцы рассказывали, что от подземных колебаний просыпались дети, в домах двигалась мебель, раскачивались люстры и вибрировали кровати.

Некоторые эксперты предположили, что происходящее может быть связано с созданием космических сил ВСУ. Накануне Верховная рада Украины проголосовала за формирование нового рода войск. На этом фоне появились предположения о возможных испытаниях новых систем.

Кнутов, однако, отверг версию о проверке космического оружия.

«Если бы космические силы Украины что-то испытывали, то это видели бы американские, российские спутники», — заявил эксперт.

По его словам, испытания подобного масштаба не остались бы незамеченными ведущими мировыми державами. Кнутов также усомнился, что Украина самостоятельно смогла создать технологии, которыми располагают только США, Россия и Китай.

Кнутов допустил подземный ядерный взрыв

В качестве одной из возможных причин необычных колебаний эксперт назвал испытание маломощного ядерного боеприпаса.

«Украина могла провести испытания маломощного ядерного боеприпаса и «прикрыла» их заявлением о создании космических войск», — предположил Кнутов.

Он напомнил, что во время советских ядерных испытаний наблюдались похожие явления, хотя тогда на поверхности оставались следы взрывов.

Второй возможной причиной эксперт назвал аварию на подземном предприятии либо попадание боеприпаса, которое могло привести к мощной детонации.

Кнутов допустил, что произошедшее могло быть связано с российскими ударами по Киеву. По его словам, применение баллистических ракет могло спровоцировать определенные процессы и вызвать подземный взрыв.

Кнутов предположил, что предприятие могло находиться под Киевом. По его словам, гранитные породы обеспечивают дополнительную защиту подземных объектов. Кроме того, Киев раньше был хорошо прикрыт ПВО, пока не кончились американские ракеты Patriot.

Какие последствия могут быть у подземного ядерного взрыва

По оценке эксперта, возможное применение ядерного боеприпаса небольшой мощности могло привести к загрязнению грунта и воды.

Он предположил, что мощность возможного взрыва составляла несколько килотонн. По мнению эксперта, более масштабное испытание могло бы обнаружиться по спутниковым данным и изменениям радиационной обстановки.

Однако никаких подтвержденных сведений о радиационном загрязнении украинских территорий после событий 10 ноября нет.

Еще одной причиной подозрений эксперт назвал планы Великобритании и Франции помочь Украине в создании ядерного оружия. В 2026 году российская Служба внешней разведки сообщала о намерениях Парижа и Лондона передать Киеву комплектующие, оборудование и технологии для разработки ядерного вооружения.

По его мнению, подобная помощь могла сопровождаться работами над баллистическими ракетами, способными поражать цели на значительном расстоянии.

Эксперт призвал к жесткому ответу

Кнутов заявил, что в случае подтверждения испытаний Россия должна действовать жестко и не допускать появления у Украины ядерного оружия и ракет большой дальности.

Он предложил ориентироваться на действия Израиля, который уничтожает объекты, связанные с разработкой ядерных технологий в других странах.