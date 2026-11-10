Павел Малков заявил о сохранении всех проектов развития в бюджете Рязанской области

На заседании регионального Правительства Рязанской области губернатор Павел Малков сообщил, что область сохраняет все основные проекты развития, несмотря на внешние вызовы. Это заявление прозвучало в ходе обсуждения отчета об исполнении областного бюджета за девять месяцев 2026 года.

С докладом выступила министр финансов Рязанской области Марина Наумова. По ее словам, за отчетный период доходы регионального бюджета составили 84,3 миллиарда рублей, что на 4% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Значительную поддержку региону оказывает федеральный центр: объем финансовой помощи из Москвы достиг 22,6 миллиарда рублей, увеличившись на 7,6%. В частности, увеличены субсидии на строительство и модернизацию объектов социальной сферы, развитие системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, господдержку малого и среднего предпринимательства.

Губернатор Павел Малков особо подчеркнул, что область продолжает выполнять все взятые на себя обязательства перед жителями.

«Бюджет исполняется очень хорошо. Мы по-прежнему идем без коммерческих кредитов, у региона нулевая задолженность. Дальше сохраним такой же подход. На следующий год приоритеты остаются те же самые: безусловное исполнение всех социальных обязательств и сохранение ключевых проектов развития. Понимаем, что это основа для дальнейшего развития и благополучия Рязанской области», — отметил глава региона.

Среди приоритетных направлений расходов — выплата заработной платы работникам бюджетной сферы, реализация национальных проектов, оказание мер социальной поддержки гражданам, включая участников специальной военной операции и членов их семей, а также помощь муниципальным образованиям.

Отдельным вопросом на заседании стало исполнение бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС). Директор фонда Елена Манухина сообщила, что за девять месяцев доходная часть составила 18,7 миллиарда рублей, что на 8,2% выше показателя прошлого года.

Особенно показательны результаты профилактической работы и своевременного направления пациентов на высокотехнологичную помощь: количество случаев острого инфаркта миокарда снизилось на 452, количество случаев острого нарушения мозгового кровообращения сократилось на 239. Кроме того, сохраняется тенденция уменьшения числа жителей региона, которым требуется лечение в других субъектах страны. Это говорит о том, что рязанская медицина становится сильнее и увереннее.