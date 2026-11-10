Дерматолог назвала главные ошибки в зимнем уходе за кожей

С наступлением холодов и включением отопления многие сталкиваются с проблемой сухости, стянутости и шелушения кожи. Однако попытки «отшелушить» проблему скрабами или кислотами часто делают только хуже. Врач-косметолог, дерматолог ARclinic Надежда Зорина объяснила «Известиям», почему так происходит и как правильно защитить кожу в зимний период.

По словам эксперта, зимой кожа подвергается двойному удару: на улице ее атакуют холодный воздух и ветер, а в помещениях агрессивное воздействие оказывает сухой воздух от батарей. Это усиливает трансэпидермальную потерю влаги, делая кожный покров более сухим и чувствительным.

Важно понимать разницу между сухим типом кожи и обезвоженным состоянием. Тип кожи определяется активностью сальных желез и не меняется, а вот уровень увлажненности колеблется. Зимой даже жирная кожа может стать обезвоженной: Т-зона продолжает блестеть, но после умывания появляется чувство стянутости, а на щеках возникает шелушение.

Сезонная сухость кожи обычно проявляется в виде стянутости, покраснения, мелкого шелушения и шероховатости. Изменение ухода за кожей обычно помогает улучшить её состояние. Однако, если вы заметили сильный зуд, ярко выраженное покраснение, болезненные трещины, мокнущие участки (экссудацию) или корочки, это может быть признаком более серьёзной проблемы.

При экземе кожа становится красной и зудящей, появляются трещины. Атопический дерматит характеризуется выраженной сухостью, зудом, расчёсами и корочками на веках, в области локтей и подколенных ямок. Псориаз чаще всего проявляется в виде красных бляшек с плотными серебристо-белыми чешуйками на локтях, коленях и коже головы.

«Только по одному признаку поставить диагноз невозможно. Например, шелушение встречается и при сухости, и при экземе, и при псориазе», — подчеркивает Надежда Зорина.

Главная ошибка, по мнению врача, — попытка механически или химически удалить шелушение. Когда защитный барьер кожи поврежден, проблема заключается не в недостаточном очищении. Использование скрабов, кислотных пилингов или ретиноидов в этот период лишь усиливает раздражение и приводит к микротрещинам. Также вредят: умывание горячей водой (она смывает защитные липиды), щелочное мыло (повышает pH кожи), спиртовые тоники (дополнительно обезжиривают и сушат).

Чтобы помочь коже, эксперт советует разделить уход на два направления: увлажнение и восстановление липидного барьера. В составе зимних кремов стоит искать:

Церамиды, холестерин и жирные кислоты для восстановления межклеточного барьера.

для восстановления межклеточного барьера. Сквалан для смягчения.

для смягчения. Гиалуроновую кислоту и глицерин для связывания воды.

для связывания воды. Пантенол для успокоения раздражений.

для успокоения раздражений. Мочевину (2–5%) для удержания влаги (высокие концентрации могут жечь при раздражении).

для удержания влаги (высокие концентрации могут жечь при раздражении). Вазелин как эффективный окклюзионный компонент, который «запечатывает» влагу лучше легких сывороток.

Алгоритм действий при сильном шелушении

Полностью уберите скрабы, кислоты и ретиноиды. Перейдите на мягкое очищающее средство без агрессивных ПАВ и отдушек. Умывайтесь только теплой водой. Наносите увлажняющий или восстанавливающий крем сразу же, на слегка влажную кожу. Небольшие поверхностные трещины защищайте средствами с вазелином.

Если трещины становятся глубокими, болезненными, кровоточат, появляется мокнутие, желтоватые корки или сильный зуд, а сухость не проходит несмотря на регулярный уход, необходимо незамедлительно обратиться к дерматологу для постановки точного диагноза и назначения лечения.