Врач объяснил, что могло вызвать внезапную смерть Сергея Соседова

Музыкальный критик Сергей Соседов мог потерять сознание из-за острой сердечно-сосудистой патологии. Геронтолог и невролог Валерий Новоселов предположил, что причиной трагедии могла стать внезапная сосудистая катастрофа.

В беседе с «Абзацем» специалист обратил внимание на кадры, на которых критик поднимается по лестнице, держась за перила, а затем теряет равновесие и падает.

«Человек поднимается по лестнице и шатается – значит, он уже был в каком-то плохом состоянии, и можно предположить, что возникла сердечно-сосудистая проблема в момент подъема, которая привела к тому, что он просто взял и отключился», – отметил Новоселов.

По словам врача, внезапная потеря сознания может быть связана с недиагностированным заболеванием.

«Бывают внезапные смерти, возможно, это была недиагностированная болезнь, когда нет явных признаков, что очень часто случается даже у относительно молодых людей», – отметил Новоселов.

Медик пояснил, что положение тела при падении зависит от того, где находился центр тяжести в момент потери сознания. Резкое изменение артериального давления, инфаркт или инсульт могут привести к внезапному расслаблению мышц и падению.

«Причин тому несколько: резкое падение или повышение давления, инфаркт, инсульт. Причин много, а потом вследствие падения фиксируется перелом основания черепа», – добавил специалист.

Ранее в Сети распространилась видеозапись с камер наблюдения гостиницы, на которой запечатлены последние секунды жизни музыкального критика. На кадрах видно, как Соседов с трудом поднимается по лестнице, держится за перила, а затем останавливается на верхнем пролете.

После этого он теряет равновесие, падает назад на каменный пол и ударяется затылком.

Сегодня глава Следкома РФ Александр Быстрыкин потребовал доклад о расследовании обстоятельств смерти Соседова. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В эфире программы на федеральном телеканале продолжается обсуждение обстоятельств смерти музыкального критика из Москвы, скончавшегося в городе Нерюнгри, — говорится в сообщении. — Участники программы ставят под сомнение выводы следствия, обращают внимание на расхождение ранее озвученной версии с видеозаписью событий и другими фактами. Также они настаивают на необходимости дальнейшего расследования его гибели, включая возможное проведение дополнительных экспертиз».

Расследование уголовного дела ведут сотрудники СК России по Республике Саха (Якутия).