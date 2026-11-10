Участник СВО нашел свою Любовь в интернете и женился

Руководитель Рязанского ЗАГСа Елена Сорокина поделилась трогательной историей молодожёнов. Герои этой истории — участник специальной военной операции Игорь и его избранница Любовь — познакомились в интернете, хотя изначально оба были уверены, что никогда не будут искать свою вторую половинку в сети.

Именно там, вдали от дома, Игорь осознал, как важно иметь рядом близкого человека. После всего двух недель общения в мессенджере он твёрдо понял: девушка по имени Любовь — та самая, которую он всю жизнь искал.

«Добрая, красивая, ласковая, нежная, заботливая» — так Игорь описывает свою избранницу.

Впервые молодые люди увиделись лично, когда Игорь приехал в долгожданный отпуск. На остановку подошёл автобус — и молодые люди обнялись так тепло, будто знали друг друга много лет. Интересно, что с родителями Игоря Люба познакомилась раньше, чем с ним самим «вживую».

Люба признаётся, что очень хочет, чтобы Игорь был рядом. Она знает и верит, что СВО скоро закончится, и у них появится свой дом и большая семья. Игорь же в своих мечтах уже рисует будущее: первой у них родится дочка, потом — сын.