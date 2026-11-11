Участок трассы М-5 между Москвой и Рязанью расширят до четырех полос

В подмосковных Луховицах капитально отремонтируют семикилометровый участок Новорязанского шоссе. Дорогу на трассе М-5 «Урал» расширят с двух до четырех полос, сообщили в Минтрансе Московской области.

Работы затронут отрезок с 138-го по 145-й километр федеральной трассы. Сейчас по нему ежедневно проезжают около 20 тысяч автомобилей. После реконструкции пропускная способность дороги увеличится, движение станет безопаснее.

Проект предусматривает установку барьерного ограждения, строительство разворотных петель и монтаж уличного освещения. Кроме того, вдоль трассы обустроят тротуары и установят остановочные павильоны.

На время ремонта для транзитного транспорта предусмотрят временные уширения проезжей части. Это позволит сохранить движение автомобилей во время строительных работ.

Капитальный ремонт участка планирует завершить в 2028 году. За реализацию проекта отвечает ФКУ Упрдор «Россия».