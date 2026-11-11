Школьницу подкараулили на мосту и изрезали ножом из-за ревности в Омской области

В посёлке Большеречье Омской области две школьницы напали на знакомую из-за ревности к молодому человеку. Девушка получила множественные ножевые ранения. Об этом сообщает Mash.

Нападение произошло вечером 9 ноября. По предварительным данным, нетрезвые подростки подкараулили знакомую на мосту возле местного зоопарка. Они нанесли ей ножевые ранения в области горла и ноги.

Происходящее нападавшие снимали на видео. На записи одна из девушек держит нож у горла пострадавшей, а вторая угрожает перерезать ей горло. Школьницы требовали от жертвы прыгнуть с моста.

После нападения пострадавшую в тяжёлом состоянии доставили вертолётом в Омск.

Предварительной причиной конфликта стала ревность одной из нападавших к своему парню. Обстоятельства произошедшего уточняются.