Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина избежала серьёзных осложнений после пожара в своей московской квартире. Жизненно важные органы спортсменки не пострадали, угрозы для её жизни нет.

Как сообщает SHOT, Шурочкина остаётся в реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского. У неё диагностировали ожоги второй и третьей степени. Состояние спортсменки оценивается как стабильное.

Врачи опасались, что из-за сильного задымления и вспышки горючей жидкости для биокамина могли пострадать лёгкие олимпийской чемпионки. Однако обследование не выявило повреждений дыхательной системы. По предварительным данным, Шурочкина успела выбежать из квартиры и не надышалась угарным газом.

Медики не обнаружили патологий и повреждений других жизненно важных органов. Сейчас непосредственной угрозы для жизни спортсменки нет.

Пожар произошёл вечером 8 ноября. Мария Шурочкина пыталась разжечь биокамин, когда вспыхнули пары топлива. В результате возгорания она получила ожоги и попала в больницу.

Спортсменке помогли соседи. Они открыли ей дверь, когда пострадавшая выбежала на лестничную площадку и звала на помощь.