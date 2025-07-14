Метеоролог Тишковец анонсировал наступление «лучшей в мире погоды»

Метеоролог Евгений Тишковец в своём телеграм-канале рассказал о погоде, которая ждёт в ближайшую неделю жителей Москвы, Подмосковья и ближайших регионов. По его словам, тропический зной завершится тропическими ливнями. А на смену им придёт, «самая лучшая в мире погода».
Почи неделя аномальной жары, ознаменовавшейся в Москве ещё и двумя температурными рекордами, наконец-то, завершается. Понедельник станет заключительным днём, когда столбик термометров пересекут тридцатиградусную отметку.
В понедельник, в ложбине циклона, прошумят интенсивные грозовые ливни. Выпадет до 14 мм. Вторник будет самым дождливым на предстоящей семидневке. На Москву будет «лить как из ведра», а вернее, как из 4-х вёдер небесной воды – за сутки прогнозируется до 42 мм осадков, что составляет 50% от всей июльской нормы. В сумерках в столице температура будет колебаться от +17 до +20 градусов, в дневные часы посвежеет до положенной в июле климатической нормы от +22 до +25 градусов.
В среду, в тылу циклона, температура ещё понизится, особенно ночью и утром, когда на термометрах будет +14…+17, ливни продолжатся — в осадкомеры попадёт еще 30 мм. Днём ненастье пойдет на убыль, задуют свежие северо-восточные ветры, и не выше +21…+24 градусов.
В четверг показания барометров будут расти, и погода наладится. В ночное время похолодает до +11…+14, днём же потеплеет до комфортных 23…+26.
В пятницу может провалить холодный фронт, сопровождаемый узкой полосой кучево-дождевых облаков. Под утро +13…+16, после полудня +21…+24. В выходные инициативу в воздушном океане перехватит антициклон, который принесёт идеальное бархатное лето. По ночам +10…+15, в середине дня +22…+27.