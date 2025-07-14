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Метеоролог Тишковец анонсировал наступление «лучшей в мире погоды»

Валерия Мединская
Изображение от drobotdean на Freepik

Метеоролог Евгений Тишковец в своём телеграм-канале рассказал о погоде, которая ждёт в ближайшую неделю жителей Москвы, Подмосковья и ближайших регионов. По его словам, тропический зной завершится тропическими ливнями. А на смену им придёт, «самая лучшая в мире погода».

Почи неделя аномальной жары, ознаменовавшейся в Москве ещё и двумя температурными рекордами, наконец-то, завершается. Понедельник станет заключительным днём, когда столбик термометров пересекут тридцатиградусную отметку.

— Июль стал на 2 градуса теплее нормы, и больше не будет эпатировать тропическим зноем, но удивит жителей Центральной России обильными тропическим ливнями. Только на Москву до конца месяца прольется больше садовой (100 литровой) бочки дождевой воды на метр площади. Земля будет перенасыщена дождями в 1,5 раза больше положенного, — предупреждает Тишковец.

В понедельник, в ложбине циклона, прошумят интенсивные грозовые ливни. Выпадет до 14 мм. Вторник будет самым дождливым на предстоящей семидневке. На Москву будет «лить как из ведра», а вернее, как из 4-х вёдер небесной воды – за сутки прогнозируется до 42 мм осадков, что составляет 50% от всей июльской нормы. В сумерках в столице температура будет колебаться от +17 до +20 градусов, в дневные часы посвежеет до положенной в июле климатической нормы от +22 до +25 градусов.

В среду, в тылу циклона, температура ещё понизится, особенно ночью и утром, когда на термометрах будет +14…+17, ливни продолжатся — в осадкомеры попадёт еще 30 мм. Днём ненастье пойдет на убыль, задуют свежие северо-восточные ветры, и не выше +21…+24 градусов.

В четверг показания барометров будут расти, и погода наладится. В ночное время похолодает до +11…+14, днём же потеплеет до комфортных 23…+26.

В пятницу может провалить холодный фронт, сопровождаемый узкой полосой кучево-дождевых облаков. Под утро +13…+16, после полудня +21…+24. В выходные инициативу в воздушном океане перехватит антициклон, который принесёт идеальное бархатное лето. По ночам +10…+15, в середине дня +22…+27.

— Это будет лучшая в мире  погода! — говорит Евгений Тишковец.

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