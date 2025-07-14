Четверо вологжан, погибших ночью в ДТП, были родственниками

Четверо жителей Вологодской области, погибших в ДТП минувшей ночью, приходились друг другу родственниками, пишет «Вологда-поиск» со ссылкой на источник.
Авария произошла приблизительно в час ночи на участке трассы М-8 «Холмогоры».
По данным издания, семья направлялась на отдых в Муром.
Как уточнили в региональном МВД, молодой человек, управлявший Renault, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Mercedes. В первом авто находилось пять человек, выжила девочка 2012 года рождения. Водитель и пассажир немецкой иномарки также попали в больницу.