Четверо вологжан, погибших ночью в ДТП, были родственниками

Четверо жителей Вологодской области, погибших в ДТП минувшей ночью, приходились друг другу родственниками, пишет «Вологда-поиск» со ссылкой на источник.

Авария произошла приблизительно в час ночи на участке трассы М-8 «Холмогоры».

«За рулем находился молодой человек 2004-го года рождения, вернувшийся накануне из армии; погибшими пассажирами были его мать, бабушка и дедушка», — говорится в публикации.

По данным издания, семья направлялась на отдых в Муром.

Как уточнили в региональном МВД, молодой человек, управлявший Renault, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Mercedes. В первом авто находилось пять человек, выжила девочка 2012 года рождения. Водитель и пассажир немецкой иномарки также попали в больницу.