«Зеленский – это ещё цветочки…»: Жириновский сделал роковой прогноз на 10 лет до 2026 года

Прогнозы известного политика Владимира Жириновского будоражат умы и сердца людей. И это закономерно, ведь немало из того, что предрекал Жириновский, сбывается в реальности. При жизни многие посмеивались над громкими заявлениями лидера ЛДПР о событиях, которые якобы должны случиться в будущем, считая их лишь частью публичного одиозного образа. Но после смерти Владимира Жириновского становится не до шуток, ведь его политические пророчества находят отражение в реальных фактах действительности.
Владимир Жириновский много выступал на отечественном ТВ, и почти все его выступления сопровождались громкими заявлениями о будущем. Записи со словами покойного лидера ЛДПР разлетаются по Сети и становятся предметом бурного обсуждения общественности. Люди размышляют над тем, что помогало Жириновскому делать столь точные прогнозы на будущее – глубокие знания истории и геополитики или особый пророческий дар?
Экстрасенс Мирослава Коллавини отвечает на этот вопрос так: покойному политику удавалось подключаться к потокам энергоинформационного поля земли, где, как в компьютерной системе, хранится вся информация. Для этого не обязательно быть экстрасенсом, важно только находиться в потоке информации.
Сложно однозначно ответить, в чём именно секрет прогнозов Владимира Жириновского. Но в нашем непростом мире, где шокирующие события сменяют друг друга, слова политика помогают понимать непростую обстановку. Одно из его пророчеств, которое 10 лет назад могло показаться нелепицей, сейчас звучит совсем по-другому.
В 2015 году, сразу после победы Владимира Зеленского на выборах президента Украины, Владимир Жириновский заявил: в триумфе на политическом поприще шоумена нет ничего хорошего, но на самом деле это «ещё цветочки»:
Всё, о чём говорил тогда Вольфович, заставляет нас задуматься о правдивости его слов. Недавние обострения на Ближнем Востоке свидетельствуют о том, что уже совсем скоро там может развернуться настоящая кровавая бойня. Взять хотя бы Сирию. В одном из своих выступлений 10 лет назад Жириновский анализировал, какое будущее может быть у этого государства В своём прогнозе он не исключал свержение Башара Асада и захват власти в стране:
Одной из ключевых целей Эрдогана, по мнению политика, является борьба с ираноязычным народом курдами, которые образуют многочисленные вооруженные ополчения. Следующим этапом противостояния, по мнению покойного лидера ЛДПР, может стать Иран:
Жириновский тогда же говорил о вышеупомянутом противостоянии, как о конфликте, после которого мир забудет «про Украину»:
Сбудется ли предостережение «политической Ванги», сказать сложно. Понятно только одно: ближневосточный конфликт катастрофически обострён, и происходящее на этой территории вызывает много вопросов, споров и большую обеспокоенность людей по всему миру.
О возможных катастрофических последствиях свидетельствует ещё одно пророчество Владимира Жириновского:
По его словам, в ходе этих противостояний 200 миллионов человек ждёт гибель. Миллиард беженцев хлынут из Азии в другие страны.
Вместе с тем Владимир Жириновский предсказал страшную катастрофу, которая в итоге объединит мир. Через 20-30 лет, по его словам, в результате поднятия уровня мирового океана окажутся под водой и погибнут все прибрежные города. Люди, чтобы спастись, будут переселяться с побережья в центр своих стран. Возникнут неизбежные вооружённые конфликты, но в конце концов, люди сядут за стол переговоров и договорятся.