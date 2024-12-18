«Зеленский – это ещё цветочки…»: Жириновский сделал роковой прогноз на 10 лет до 2026 года

Прогнозы известного политика Владимира Жириновского будоражат умы и сердца людей. И это закономерно, ведь немало из того, что предрекал Жириновский, сбывается в реальности. При жизни многие посмеивались над громкими заявлениями лидера ЛДПР о событиях, которые якобы должны случиться в будущем, считая их лишь частью публичного одиозного образа. Но после смерти Владимира Жириновского становится не до шуток, ведь его политические пророчества находят отражение в реальных фактах действительности.

Владимир Жириновский много выступал на отечественном ТВ, и почти все его выступления сопровождались громкими заявлениями о будущем. Записи со словами покойного лидера ЛДПР разлетаются по Сети и становятся предметом бурного обсуждения общественности. Люди размышляют над тем, что помогало Жириновскому делать столь точные прогнозы на будущее – глубокие знания истории и геополитики или особый пророческий дар?

Экстрасенс Мирослава Коллавини отвечает на этот вопрос так: покойному политику удавалось подключаться к потокам энергоинформационного поля земли, где, как в компьютерной системе, хранится вся информация. Для этого не обязательно быть экстрасенсом, важно только находиться в потоке информации.

Сложно однозначно ответить, в чём именно секрет прогнозов Владимира Жириновского. Но в нашем непростом мире, где шокирующие события сменяют друг друга, слова политика помогают понимать непростую обстановку. Одно из его пророчеств, которое 10 лет назад могло показаться нелепицей, сейчас звучит совсем по-другому.

В 2015 году, сразу после победы Владимира Зеленского на выборах президента Украины, Владимир Жириновский заявил: в триумфе на политическом поприще шоумена нет ничего хорошего, но на самом деле это «ещё цветочки»:

— «Ягодки» ждут нас в ближайшие десять лет: крушение Украины, Иран… Израиль принял решение нанести удар по Ирану. И нанесёт! Корабли американские уже двигаются к берегам Ирана. После удара по Ирану – миллионы беженцев. Куда они пойдут? На север. Что мы сделаем? Закроем границу, и там начнётся «кровавая каша». Рухнут Азербайджан, Армения, Грузия…

Всё, о чём говорил тогда Вольфович, заставляет нас задуматься о правдивости его слов. Недавние обострения на Ближнем Востоке свидетельствуют о том, что уже совсем скоро там может развернуться настоящая кровавая бойня. Взять хотя бы Сирию. В одном из своих выступлений 10 лет назад Жириновский анализировал, какое будущее может быть у этого государства В своём прогнозе он не исключал свержение Башара Асада и захват власти в стране:

— Они найдут обходные манёвры и сокрушат режим. И прольётся кровь. В дело вмешается Турция. Ей выгодно снова стать региональной державой и себя показать сторонницей демократии. Мол, она помогает свержению диктаторских режимов, — говорил Жириновский.

Одной из ключевых целей Эрдогана, по мнению политика, является борьба с ираноязычным народом курдами, которые образуют многочисленные вооруженные ополчения. Следующим этапом противостояния, по мнению покойного лидера ЛДПР, может стать Иран:

— К лету подоспеет война против Ирана. Ближний Восток будет «полыхать» все эти годы. Весь XXI век мы будем свидетелями трагедии Ближнего и Среднего Востока, — вновь твердил политик.

Жириновский тогда же говорил о вышеупомянутом противостоянии, как о конфликте, после которого мир забудет «про Украину»:

— Иран — это вам не КНДР и не Вьетнам и не Косово. Здесь будут самые страшные события. Речь идёт о Третьей мировой войне,

Сбудется ли предостережение «политической Ванги», сказать сложно. Понятно только одно: ближневосточный конфликт катастрофически обострён, и происходящее на этой территории вызывает много вопросов, споров и большую обеспокоенность людей по всему миру.

О возможных катастрофических последствиях свидетельствует ещё одно пророчество Владимира Жириновского:

— Будут две ядерные войны, между Палестиной и Израилем и Пакистаном и Индией. Это заставит нас наконец договориться. Христианская цивилизация должна объединиться, — завещал лидер ЛДПР.

По его словам, в ходе этих противостояний 200 миллионов человек ждёт гибель. Миллиард беженцев хлынут из Азии в другие страны.

Вместе с тем Владимир Жириновский предсказал страшную катастрофу, которая в итоге объединит мир. Через 20-30 лет, по его словам, в результате поднятия уровня мирового океана окажутся под водой и погибнут все прибрежные города. Люди, чтобы спастись, будут переселяться с побережья в центр своих стран. Возникнут неизбежные вооружённые конфликты, но в конце концов, люди сядут за стол переговоров и договорятся.