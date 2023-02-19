Экстрасенс Мирослава Коллавини в интервью изданию «Подмосковье сегодня» ответила на вопрос, были ли у Владимира Жириновского эзотерические способности и почему его прогнозы сбываются.

По словам Коллавини, покойному политику удавалось подключаться к потокам энергоинформационного поля земли, где, как в компьютерной системе, хранится вся информация. Для этого не обязательно быть экстрасенсом, важно только находиться в потоке информации.

– Именно поэтому многие его предположения и высказывания сбываются. Но тут неоднозначная ситуация. Он не только ловил эту информацию и нёс в массы, он формировал идею, – считает провидица.

Она также добавила, что Владимир Жириновский благодаря своей импульсивной подаче сам создавал предпосылки к тому, чтобы его прогнозы сбывались.

– Чем больше он транслировал, тем больше электорат это слушал, об этом думал и говорил «да, Вольфович, наверное, как всегда будет прав». И этого достаточно, чтобы усиливалась информация, – убеждена Мирослава Коллавини.

Известный политик, депутат, лидер российской партии ЛДПР Владимир Жириновский запомнился не только своей харизмой, острыми высказываниями и инициативами, но и предсказаниями, большинство из которых в итоге сбылись. И хотя думского визионера нет с нами с апреля 2022 года, за его пророчествами о судьбе России, соседних государств и мира продолжают внимательно следить. Одно из последних пророчеств политика связано с ходом специальной военной операции на Украине. В нём он назвал дату, которая, вероятно, даст начало перемирию.