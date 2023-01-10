Известный политик, депутат, лидер российской партии ЛДПР Владимир Жириновский запомнился не только своей харизмой, острыми высказываниями и инициативами, но и предсказаниями, большинство из которых в итоге сбылись. И хотя думского визионера нет с нами с апреля 2022 года, за его пророчествами о судьбе России, соседних государств и мира продолжают внимательно следить. «Комсомольская правда» вспомнила одно из предсказаний Жириновского, которое касается хода специальной военной операции на Украине. В нём он назвал дату, которая, вероятно, даст начало перемирию.

Напомним, в своё время Владимиру Жириновскому почти точно удалось предсказать дату начала спецоперации. В одном из своих выступлений в Госдуме в начале 2022 года он сказал про «4 часа утра 22 февраля» (спецоперация началась утром 24 февраля). Также он отмечал, что наступит немирное время.

Но у его выступления было продолжение. Далее в своей речи политик заявил, что продлится противостояние до 19 сентября.

— Всё затихнет, все заглохнет до марта 2024 года, когда будут снова обострения. Когда будут выборы президента, — заявил Жириновский.

Политик также говорил о том, что Зеленский — последний президент Украины.

— Других президентов не будет. Потому что не будет и Украины, — считал политик.