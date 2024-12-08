Конец недели ознаменован осложнением ситуации в Сирии. Приходят новости о захвате власти вооружённой оппозицией. Днём 8 декабря стало известно, что президент Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта покинул президентский пост и страну, а также дал указание мирно передать власть.
Канал ЛДПР-ТВ в связи с тревожной обстановкой, сложившейся в Сирии, не мог не вспомнить пророческие слова покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который за свою жизнь смог предсказать множество геополитический конфликтов и изменений. В одном из своих выступлений 10 лет назад Жириновский анализировал, какое будущее может быть у Сирии. В своём прогнозе он не исключал свержение Башара Асада и захват власти в стране:
Одной из ключевых целей Эрдогана, по мнению политика, является борьба с ираноязычным народом курдами, которые образуют многочисленные вооруженные ополчения. Следующим этапом противостояния, по мнению покойного лидера ЛДПР, может стать Иран:
Тем временем ещё одно пророчество политика намекало на страшные события на Ближнем Востоке, которые могут развернуться уже в скором времени. Жириновский говорил о конфликте в 2024 году, после которого мир забудет «про Украину». Он предположил, что поток беженцев хлынет на территорию, которая считается Украиной, из-за эскалации:
Сбудется ли предостережение «политической Ванги», сказать сложно. Понятно только одно: ближневосточный конфликт катастрофически обострён, и происходящее на этой территории вызывает много вопросов, споров и большую обеспокоенность людей по всему миру.
О возможных катастрофических последствиях свидетельствует ещё одно пророчество Владимира Жириновского:
По его словам, в ходе этих противостояний 200 миллионов человек ждёт гибель. Миллиард беженцев хлынут из Азии в другие страны.
Вместе с тем Владимир Жириновский предсказал страшную катастрофу, которая в итоге объединит мир. Через 20-30 лет, по его словам, в результате поднятия уровня мирового океана окажутся под водой и погибнут все прибрежные города. Люди, чтобы спастись, будут переселяться с побережья в центр своих стран. Возникнут неизбежные вооружённые конфликты, но в конце концов, люди сядут за стол переговоров и договорятся.
Но вернёмся к сегодняшним событиям. Ситуация в Сирии, по мнению военного политолога Александра Перенджиева, движется к одному из двух возможных исходов: либо стране удастся достичь хотя бы относительной стабильности, либо она скатится в еще более глубокий хаос, похожий на ливийский сценарий 2014 года.