Конец недели ознаменован осложнением ситуации в Сирии. Приходят новости о захвате власти вооружённой оппозицией. Днём 8 декабря стало известно, что президент Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта покинул президентский пост и страну, а также дал указание мирно передать власть.

Канал ЛДПР-ТВ в связи с тревожной обстановкой, сложившейся в Сирии, не мог не вспомнить пророческие слова покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который за свою жизнь смог предсказать множество геополитический конфликтов и изменений. В одном из своих выступлений 10 лет назад Жириновский анализировал, какое будущее может быть у Сирии. В своём прогнозе он не исключал свержение Башара Асада и захват власти в стране:

— Они найдут обходные манёвры и сокрушат режим. И прольётся кровь. В дело вмешается Турция. Ей выгодно снова стать региональной державой и себя показать сторонницей демократии. Мол, она помогает свержению диктаторских режимов, — говорил Жириновский.

Одной из ключевых целей Эрдогана, по мнению политика, является борьба с ираноязычным народом курдами, которые образуют многочисленные вооруженные ополчения. Следующим этапом противостояния, по мнению покойного лидера ЛДПР, может стать Иран:

— К лету подоспеет война против Ирана. Ближний Восток будет “полыхать” все эти годы. Весь XXI век мы будем свидетелями трагедии Ближнего и Среднего Востока, — говорил он.

Тем временем ещё одно пророчество политика намекало на страшные события на Ближнем Востоке, которые могут развернуться уже в скором времени. Жириновский говорил о конфликте в 2024 году, после которого мир забудет «про Украину». Он предположил, что поток беженцев хлынет на территорию, которая считается Украиной, из-за эскалации:

— Иран — это вам не КНДР и не Вьетнам и не Косово. Здесь будут самые страшные события. Речь идёт о Третьей мировой войне, — заявил политик.

Сбудется ли предостережение «политической Ванги», сказать сложно. Понятно только одно: ближневосточный конфликт катастрофически обострён, и происходящее на этой территории вызывает много вопросов, споров и большую обеспокоенность людей по всему миру.

О возможных катастрофических последствиях свидетельствует ещё одно пророчество Владимира Жириновского:

— Будут две ядерные войны, между Палестиной и Израилем и Пакистаном и Индией. Это заставит нас наконец договориться. Христианская цивилизация должна объединиться, — завещал лидер ЛДПР.

По его словам, в ходе этих противостояний 200 миллионов человек ждёт гибель. Миллиард беженцев хлынут из Азии в другие страны.

Вместе с тем Владимир Жириновский предсказал страшную катастрофу, которая в итоге объединит мир. Через 20-30 лет, по его словам, в результате поднятия уровня мирового океана окажутся под водой и погибнут все прибрежные города. Люди, чтобы спастись, будут переселяться с побережья в центр своих стран. Возникнут неизбежные вооружённые конфликты, но в конце концов, люди сядут за стол переговоров и договорятся.

Но вернёмся к сегодняшним событиям. Ситуация в Сирии, по мнению военного политолога Александра Перенджиева, движется к одному из двух возможных исходов: либо стране удастся достичь хотя бы относительной стабильности, либо она скатится в еще более глубокий хаос, похожий на ливийский сценарий 2014 года.