Ситуация в Сирии, по мнению военного политолога Александра Перенджиева, движется к одному из двух возможных исходов: либо стране удастся достичь хотя бы относительной стабильности, либо она скатится в еще более глубокий хаос, похожий на ливийский сценарий 2014 года. Прогнозы указывают на множество факторов и игроков, которые могут повлиять на дальнейшее развитие событий, рассказал эксперт NEWS.ru.

Сценарий 1: Условная стабильность

Если в Сирии будет установлен новый режим — пусть даже со значительными изъянами, — это создаст минимальные предпосылки для восстановления. Однако для достижения стабильности потребуется:

Международное признание нового правительства. Здесь ключевую роль будут играть внешние силы, включая Россию, Иран, США и арабские страны.

Здесь ключевую роль будут играть внешние силы, включая Россию, Иран, США и арабские страны. Решение о распределении ресурсов. Основные игроки, такие как Турция, Израиль и США, контролирующие отдельные территории и ресурсы Сирии, должны будут договориться о правилах игры.

Основные игроки, такие как Турция, Израиль и США, контролирующие отдельные территории и ресурсы Сирии, должны будут договориться о правилах игры. Внутреннее примирение. Без компромисса между различными политическими и этническими группами любое правительство останется шатким.

Но даже в таком случае восстановление будет долгим и потребует международной помощи, что в условиях глобальной политической напряженности представляется сложной задачей.

Сценарий 2: Эскалация конфликта

Перенджиев отмечает высокие риски повторения ливийского сценария, когда отсутствие единства внутри страны привело к разделу территорий и постоянным столкновениям. В Сирии это может выглядеть так:

Столкновение внешних сил. Турция, Израиль, США и Иран могут начать борьбу за влияние, ресурсы и стратегические территории. Турция и Израиль уже активно действуют в регионе, и их временное сотрудничество может превратиться в прямую конфронтацию.

Турция, Израиль, США и Иран могут начать борьбу за влияние, ресурсы и стратегические территории. Турция и Израиль уже активно действуют в регионе, и их временное сотрудничество может превратиться в прямую конфронтацию. Активизация бывших элит. Свергнутые политические силы и бывшая армия Сирии могут начать сопротивление, формируя новые очаги напряженности.

Свергнутые политические силы и бывшая армия Сирии могут начать сопротивление, формируя новые очаги напряженности. Расширение конфликта. Проблемы Сирии могут выйти за пределы страны, втянув в конфликт новых участников из арабского мира.

Региональная угроза и поток беженцев

Эксперт также обращает внимание на возможный новый виток миграционного кризиса. Большая часть беженцев будет стремиться к границам Турции и стран Европы, создавая социальное и политическое напряжение. При этом значительная часть населения, лишенная перспектив, может примкнуть к боевикам, что только усилит региональную нестабильность.

Криминальные группы также могут воспользоваться хаосом, увеличив нелегальный оборот оружия, наркотиков и людей, что сделает регион еще более опасным.

Риски для Ближнего Востока

События в Сирии, по словам Перенджиева, могут стать новой «точкой отсчета» для масштабного конфликта на Ближнем Востоке. Турция, Израиль, Иран, Саудовская Аравия и другие страны региона вряд ли смогут оставаться в стороне от возможной эскалации. Даже минимальное усиление одной из сторон может спровоцировать цепную реакцию.

Что дальше?

Пока говорить о каком-либо финале сирийского кризиса преждевременно. Вмешательство внешних игроков и глубокие внутренние противоречия создают замкнутый круг, который сложно разорвать. Вопрос в том, сможет ли новый режим (если он сформируется) обеспечить хоть какую-то устойчивость или Сирия останется ареной нескончаемых конфликтов.

Один из самых вероятных вариантов — продолжение долгосрочной борьбы за контроль, что будет иметь последствия не только для Сирии, но и для всего региона.

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