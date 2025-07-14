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Общество

В Рязанской области почтили память Героя России Игоря Филькина

Анастасия Мериакри
Фото: Правительство Рязанской области

В Шиловском районе прошли памятные мероприятия, приуроченные к 32 годовщине боя на 12 погранзаставе Московского погранотряда в Республике Таджикистан, в котором погиб рязанец Игорь Викторович Филькин, удостоенный звания Героя России посмертно.

Памятные мероприятия прошли у мемориала Славы в поселке Шилово, у памятника на площади имени Героя России Игоря Филькина в деревне Ибредь и у могилы военнослужащего в селе Желудево. В них приняли участие мать Героя России Раиса Филькина, представители администраций Шиловского района и сельских поселений, ветераны пограничных войск, кадеты, школьники, жители Шиловского района.

Собравшиеся почтили память Героя России минутой молчания и возложили к памятникам цветы, была отслужена панихида. Прошел митинг, на котором шла речь о подвиге Игоря Филькина и значении сохранения памяти о защитниках Отечества для будущих поколений, патриотическом воспитании молодежи.

Игорь Викторович Филькин родился 30 ноября 1972 года в деревне Ибредь Шиловского района. Служил на 12-й погранзаставе Московского погранотряда в Таджикистане. 13 июля 1993 года 250 боевиков при огневой поддержке с высот напали на погранзаставу. Бой приняли 42 пограничника и 3 военнослужащих 201-й мотострелковой дивизии. Игорь Филькин оборонял закрепленный за ним участок, несколько раз был ранен, но продолжал вести бой. Указом Президента РФ от 19 июля 1993 года Игорю Викторовичу Филькину присвоено звание Героя РФ посмертно.

В Рязанской области почтили память Героя России Игоря Филькина Собравшиеся почтили память Героя России минутой молчания и возложили к памятникам цветы, была отслужена панихида. Прошел митинг, на котором шла речь о подвиге Игоря Филькина и значении сохранения памяти о защитниках Отечества для будущих поколений, патриотическом воспитании молодежи.
В Рязанской области почтили память Героя России Игоря Филькина Собравшиеся почтили память Героя России минутой молчания и возложили к памятникам цветы, была отслужена панихида. Прошел митинг, на котором шла речь о подвиге Игоря Филькина и значении сохранения памяти о защитниках Отечества для будущих поколений, патриотическом воспитании молодежи.
В Рязанской области почтили память Героя России Игоря Филькина Собравшиеся почтили память Героя России минутой молчания и возложили к памятникам цветы, была отслужена панихида. Прошел митинг, на котором шла речь о подвиге Игоря Филькина и значении сохранения памяти о защитниках Отечества для будущих поколений, патриотическом воспитании молодежи.

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