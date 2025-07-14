Хранение фотографий документов, логинов, паролей и компрометирующих снимков в смартфоне может обойтись вам боком. В случае утечки данных именно они станут главной целью мошенников. Об этом агентству «Прайм» рассказала юрист Алла Георгиева.

По её словам, злоумышленники могут получить доступ к информации в случае взлома устройства или же его потери. Особенно опасно хранить в телефоне пароли от почты, соцсетей, онлайн-банков и сервиса «Госуслуги». Даже если данные не сохранены в заметках, но остаются в переписке, мошенники смогут воспользоваться ими. Такая ситуация грозит кражей аккаунтов, мошенническими запросами денег у друзей или даже оформлением кредитов на владельца смартфона.

Эксперт также рекомендует не держать в гаджете снимки документов и банковских карт. После использования такие файлы лучше сразу удалять, а память смартфона — регулярно чистить. Логины и пароли следует запоминать или хранить в надёжном месте, а не в электронном виде, подчеркнула Георгиева.