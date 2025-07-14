Понедельник, 14 июля, 2025
23 C
Рязань
Новости России

Юрист назвала данные и файлы, которые крайне опасно хранить в телефоне

Валерия Мединская
Изображение от jannoon028 на Freepik

Хранение фотографий документов, логинов, паролей и компрометирующих снимков в смартфоне может обойтись вам боком. В случае утечки данных именно они станут главной целью мошенников. Об этом агентству «Прайм» рассказала юрист Алла Георгиева.

По её словам, злоумышленники могут получить доступ к информации в случае взлома устройства или же его потери. Особенно опасно хранить в телефоне пароли от почты, соцсетей, онлайн-банков и сервиса «Госуслуги». Даже если данные не сохранены в заметках, но остаются в переписке, мошенники смогут воспользоваться ими. Такая ситуация грозит кражей аккаунтов, мошенническими запросами денег у друзей или даже оформлением кредитов на владельца смартфона.

Эксперт также рекомендует не держать в гаджете снимки документов и банковских карт. После использования такие файлы лучше сразу удалять, а память смартфона — регулярно чистить. Логины и пароли следует запоминать или хранить в надёжном месте, а не в электронном виде, подчеркнула Георгиева.

Самые читаемые материалы

Общество

Град выпал в Рязанской области

В Рязанской области прошел сильнейший ураган. Местами выпал град. Местные жители делятся фотографиями последствий.
Новости России

«Зеленский – это ещё цветочки…»: Жириновский сделал роковой прогноз на 10 лет до 2026 года

Пророчество покойного лидера ЛДПР сигнализирует о том, что в 2025 году в мире могут развернуться кровожадные события.
Происшествия

Массовое ДТП стало причиной огромной пробки в Рязанской области

Судя по видео, столкнулись как минимум 4 автомобиля. Образовалась пробка, которая начинается с села Алеканово.
Новости России

Историк Яхшиян: Горбачев называл передачу Крыма Украине произволом

Передача Крыма из состава РСФСР в состав УССР была оформлена указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 февраля 1954 года. Тогда первым секретарём ЦК КПСС был Никита Хрущёв.
Новости России

Священник вступился за клириков на «Гелендвагене» за 36 миллионов

Он подчеркнул, что публикация видео и осуждение со стороны пользователей не имеют под собой разумного основания.

Последние новости

Погода

Метеоролог Тишковец анонсировал наступление «лучшей в мире погоды»

В Москве, Подмосковье и соседних регионах её стоит ждать к концу недели.
Погода

Для Рязанской области объявили метеопредупреждение

Экстренное сообщение вновь связано с жарой.
Происшествия

Массовое ДТП в селе Дубровичи попало на камеру

На повороте на рынок «Арсенал» в селе Дубровичи столкнулись три автомобиля. Образовалась пробка, которая начинается с села Алеканово.
Происшествия

Двое 18-летних парней похитили аккумулятор из автомобиля в Рязанской области

По версии следствия, молодые люди выпили алкогольные напитки и приняли решение повеселиться в клубе в соседней деревне. Отправившись домой, нетрезвый водитель не справился с управлением и застрял на грунтовой дороге.
Общество

В Рязанской области устраняют нарушения электроснабжения после грозы

Локальные нарушения электроснабжения наблюдаются в Александро-Невском, Сараевском, Сапожковском, Ряжском, Скопинском районах региона.
Общество

Рязанский роддом №2 закроется на две недели на дезинфекцию

Роддом не будет работать с 4 по 18 августа. Прием пациенток будет проводиться до 7:00 4 августа. 18 августа медучреждение начнет работу с 22:00.
Новости России

Зеленский анонсировал удары ВСУ вглубь России

По его словам, Вооружённые силы Украины будут «делать всё возможное, чтобы перенести войну на территорию России».
Погода

Грозы и ливень надвигаются на Рязанскую область

На территории Рязани и области до конца суток 13 июля и 14 июля ожидаются грозы, ливень, град. Порывы ветра достигнут 17 м/с.