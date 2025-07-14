Эксперты рассказали, сколько ЗРК Patriot США реально могут отправить Украине

Телеграм-канал «Военная хроника» рассуждает, сколько ЗРК Patriot США реально могут отправить Украине.

Оценивать ситуацию нужно, исходя как из заявлений Трампа, так и из логики устройства самой системы Patriot и производственных возможностей США. Какие возможны сценарии?

▪️Минимальный вариант — 2–4 пусковые установки (1 батарея).

США уже передали Украине значительное количество систем ПВО, и почти всегда Patriot поставлялись в виде батареи: четыре пусковые установки плюс радар. Как правило, ВСУ делили такую батарею на две группы по 2 пусковые, и в таком виде они чаще всего и использовались в бою.

▪️Умеренный сценарий — 4 батареи, то есть 16–20 пусковых установок.

Если трактовать слова Трампа как «17 пусковых», это соответствует примерно четырём батареям с небольшим превышением. Такой объём позволяет прикрыть 3–4 ключевых направления: Киев, возможно Одессу, что-то в тылу и частично фронт. Это серьёзное усиление, но не кардинальное. Оно усложнит, но не остановит работу «Кинжалов» и «Искандеров», особенно при массированных ударах с разных направлений.

▪️Максимальный сценарий — 17 батарей, то есть 68–136 пусковых установок.

Это было бы крайне серьёзным усилением, но в реальности почти невозможно. Даже у США нет в постоянной готовности более 60–70 батарей. Чтобы отправить Украине 17, придётся изъять значительное количество с других направлений (например, из Кореи, Японии, Ближнего Востока или Европы), либо резко увеличить производство — чего пока не наблюдается. Даже при наличии политической воли, логистика, обучение расчётов, развертывание и защита позиций делают поставку такого количества систем за один раз невозможной. На это уйдёт минимум 1–2 года, а скорее всего — дольше.

Реалистичный максимум, если США и союзники максимально задействуют все возможные ресурсы и растянут поставки на среднесрочный период, может составить 6–8 батарей (32–40 пусковых установок). Этого уже достаточно, чтобы прикрыть тыл и серьёзно осложнить действия оперативно-тактической авиации противника.