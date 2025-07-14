Шесть жителей Касимова отправились в сплав по Оке на самодельном плоту

Шесть жителей Касимова 12 июля отправились в сплав по Оке на самодельном двухэтажном плоту «БарКасик». Об этом сообщает издательство «Пресса».

Ранее команда уже сплавлялась по реке, но по другому маршруту. Как рассказывает создатель плота Виктор Логинов, два раза компания путешествовала от Рязани до Касимова.

«За счет комфортных условий на борту путешествие проходит легко и незаметно. В этом году решили перестроить маршрут, чтобы познакомиться с новыми местами Мещеры», — поделился Виктор.

В планах у путешественников пойти по реке вниз по течению примерно на 80 километров до Елатьмы, потом вернуться в родной Касимов уже против течения.

Плот изготовлен из металлокаркаса и OSB-плиты. Воздушная подушка сделана из двух десятков пустых железных бочек. Для улучшения движения плота имеется лодочный мотор и штурвал.

«Сама конструкция плота разборная. Сегодня мы ее перевезли в несколько заходов к месту начала сплава на берег около Улановой Горы. На перевозку и сбор потратили шесть часов», – говорит создатель плота.

Плот спустили на воду, на нем касимовцы отправились в путешествие по Оке за новыми эмоциями и впечатлениями.