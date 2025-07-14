Шесть жителей Касимова отправились в сплав по Оке на самодельном плоту

Шесть жителей Касимова 12 июля отправились в сплав по Оке на самодельном двухэтажном плоту «БарКасик». Об этом сообщает издательство «Пресса».
Ранее команда уже сплавлялась по реке, но по другому маршруту. Как рассказывает создатель плота Виктор Логинов, два раза компания путешествовала от Рязани до Касимова.
В планах у путешественников пойти по реке вниз по течению примерно на 80 километров до Елатьмы, потом вернуться в родной Касимов уже против течения.
Плот изготовлен из металлокаркаса и OSB-плиты. Воздушная подушка сделана из двух десятков пустых железных бочек. Для улучшения движения плота имеется лодочный мотор и штурвал.
Плот спустили на воду, на нем касимовцы отправились в путешествие по Оке за новыми эмоциями и впечатлениями.