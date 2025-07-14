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Власть и политика

Наши города и села становятся лучше и комфортнее — Павел Малков

Анастасия Мериакри
Фото: ryazan.gov.ru/

Губернатор Рязанской области Павел Малков принимает участие в обучающей программе «Архитектура для человека. Практикум о том, как создавать пространства, в которых хочется жить», которую разработал и реализует совместно с администрацией Президента России корпоративный университет Сбербанка.

Программа направлена на формирование новых подходов к созданию комфортной среды для человека через современные архитектурные решения, ландшафтный дизайн и развитие инфраструктуры. В качестве экспертов выступают ведущие российские и международные практикующие архитекторы, урбанисты социологи. Для команд регионов проходят тематические лекции, занятия по проработке практических кейсов, анализу архитектурных проектов, предложений по системному развитию территорий, градостроительных инициатив. Будут представлены лучшие практики создания комфортной и безопасной городской среды в субъектах РФ.

В составе команды Рязанской области, возглавляемой Губернатором Павлом Малковым, Вице-губернатор региона Артем Бранов, заместитель Председателя Правительства – министр транспорта и автомобильных дорог Павел Супрун. 

«В Рязанской области благодаря проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» приведены в порядок и обновлены десятки общественных пространств. Наши города и сёла меняются, становятся лучше и комфортнее. Рязанская область входит в число лидеров по росту числа городов с благоприятной городской средой. В этом году благоустроим 20 территорий в 19 муниципалитетах. Жители сами выбирали, какое пространство обновить», — сказал Павел Малков.

В 2025 году приведут в порядок правый берег реки Проня в Михайлове, набережную в поселке Шилово. В Елатьме работы пройдут в историческом центре города. В Рязани обновят площадь Победы, парк Морской Славы, Черезовские пруды и Лесопарк. В Скопине появится территория «Гончарная сказка Скопина», в Спасск-Рязанском — пешеходный маршрут «Спасская набережная», а в Кораблине реализуют проект «Центральный городской парк».

Более 130 тысяч жителей региона приняли участие в голосовании проекта «Формирование комфортной городской среды». Благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в следующем году приведут в порядок 25 общественных пространств, которые выбрали рязанцы. 

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