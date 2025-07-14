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Новости России

В Москве увеличили интервалы на зеленой ветке метро

Алексей Самохин

Поезда Замоскворецкой линии Московского метрополитена следуют с увеличенными интервалами из-за человека, оказавшегося на путях. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

«На центральном участке Замоскворецкой линии (линия 2) временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути», — говорится в сообщении.

Позднее стало известно, что движение на участке от станции «Белорусская» до «Театральной» полностью приостановлено. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами, пишет ТАСС

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