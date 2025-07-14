19-летний рязанец предстанет перед судом за незаконный сбыт наркотиков

19-летнего рязанца обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотиков. Об этом сообщает прокуратура Рязанской области.

По версии следствия, с апреля по май 2025 года 19-летний рязанец в составе группы лиц сбывал наркотики с помощью сайта в интернете на территории Рязанской области. Сотрудники полиции поймали злоумышленника во время проведения оперативно-розыскных мероприятий. У обвиняемого обнаружили более 43 г запрещенных веществ.

Возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (2 эпизода), ч. 3 ст. 30, п. «а», «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Рязанец заключен под стражу. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Железнодорожный районный суд Рязани.