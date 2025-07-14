Археологи обнаружили в центре Рязани древнее женское погребение

Учёные Старорязанской экспедиции продолжают раскопки в центре Рязани. На улице Новослободской обнаружено древнее женское погребение, сообщили в группе экспедиции.

Известно, что в XVI–XVII веках на этом месте находилась часть Стрелецкой слободы с деревянной Введенской церковью. Хотя само здание отыскать пока не удалось, исследователи изучают захоронения прицерковного кладбища.

Недавно археологи расчистили женское погребение конца XVII – начала XVIII века. В нём обнаружены личные предметы, включая нательный крестик. Под остатками гроба открылось двойное захоронение — вероятно, матери с ребёнком.

Особый интерес представляет фрагмент плотной ткани с растительным узором, обнаруженный у черепа женщины. Скорее всего, это часть волосника — головного убора замужних женщин того времени. Тонкая часть, закрывавшая волосы, не сохранилась, но плотный «венец» с вышивкой уцелел. В ближайшее время находку передадут реставраторам для восстановления.