Депутата Ржаненкова раскритиковали после покупки продуктов на 1000 рублей

Пользователи раскритиковали депутата Заксобрания Санкт-Петербурга Александра Ржаненкова после покупки набора продуктов на 1000 рублей, пишет «Подъем».
Депутат приобрел кефир, яблоки, творог, макароны, гречку, черный хлеб, морковь и куриную голень.
Некоторым комментаторам не понравился состав продуктовой корзины. Они назвали действия Ржаненкова контрольной закупкой и посчитали, что он «живет в параллельном мире».
Сам же парламентарий отметил, что хотел купить именно эти продукты.
Он подчеркнул, что готов учесть мнение петербуржцев и решил совместить проект о здоровом питании и мониторинг цен на продукты.