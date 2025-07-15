Депутата Ржаненкова раскритиковали после покупки продуктов на 1000 рублей

Пользователи раскритиковали депутата Заксобрания Санкт-Петербурга Александра Ржаненкова после покупки набора продуктов на 1000 рублей, пишет «Подъем».

Депутат приобрел кефир, яблоки, творог, макароны, гречку, черный хлеб, морковь и куриную голень.

Некоторым комментаторам не понравился состав продуктовой корзины. Они назвали действия Ржаненкова контрольной закупкой и посчитали, что он «живет в параллельном мире».

Сам же парламентарий отметил, что хотел купить именно эти продукты.

«Это действие было предпринято для того, чтобы получить реакцию жителей по разным аспектам, но в первую очередь, в контексте здорового питания», — пояснил Ржаненков.

Он подчеркнул, что готов учесть мнение петербуржцев и решил совместить проект о здоровом питании и мониторинг цен на продукты.