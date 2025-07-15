В Михайловском районе простились с Евгением Причисловым, погибшим в зоне СВО

14 июля прихожане Архангельского храма с.Щетиновка Михайловского района простился со своим земляком Евгением Причисловым, который погиб, защищая нашу страну в зоне СВО.

Отпевание прошло в Архангельском храме, где собрались десятки людей — друзья, сослуживцы, односельчане. Все, кому довелось знать Евгения, вспоминали его светлую улыбку, готовность поддержать и твёрдую веру.

Евгений Борисович был родом из Казахстана, но всей душой полюбил Михайловскую землю. Когда пришло время, не колеблясь встал на защиту Родины, был награжден медалью «За ратную доблесть» и Георгиевским крест IV степени.

В Архангельском приходе села Щетиновка его знали не только как доброго прихожанина, но и как человека, всей своей жизнью свидетельствовавшего о вере, для которого слова «дружба», «честь» и «верность» значили больше, чем просто понятия.

Настоятель храма протоиерей Вячеслав Штанько в своём слове перед литией сказал:

— Женя был из тех людей, кто не искал славы, но всегда оставался верным — Богу, Родине, друзьям. Он шёл защищать Россию не ради наград, а потому что понимал: это служение, это крест, который он нёс с молитвой и смирением. Сегодня как никогда важно молиться о Победе — не только на поле боя, но и в наших сердцах. Женя показал нам пример такой молитвы — всей своей жизнью, обращённой к Богу. Низкий поклон его родным, воспитавшим такого человека. Никакие слова не утолят боль утраты, но есть утешение — он с Богом, а его жертва стала ещё одной молитвой за Россию, за всех нас