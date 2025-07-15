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Спорт

Рязанские спортсмены завоевали 37 медалей на соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ памяти Петра Птицына

Анастасия Мериакри
Фото: Минспорта Рязанской области

С 9 по 13 июля на гребном канале в Бронницах прошли соревнования по гребле на байдарках и каноэ памяти мастера спорта международного класса Петра Птицына. В соревнованиях приняли участие более 600 спортсменов из 18 регионов. Об этом сообщает Минспорта Рязанской области.

На старт вышли спортсмены из 19 регионов: мужчины и женщины, юниоры и юниорки до 19 лет, юноши и девушки до 17 лет, младшие возрастные группы — до 15 и до 13 лет. Участников ждали гонки на дистанциях 200, 500 и 1000 метров в одиночках, двойках, четверках и в смешанных экипажах и комбинированных эстафетах.

Рязанские гребцы СШОР «Олимпиец» и СШОР «Лидер» показали прекрасные результаты, завоевав 32 медали на традиционных соревнованиях и 37 медалей на всероссийских. В неофициальном зачете Рязанская область заняла 3 место.

Тренеровали спортсменов Иван Кислов, Маргарита Тебенихина, Николай Андин, Владимир Клинов, Денис Осин, ЗТР Владимир Тебенихин, Галина Литвинова.

Рязанские спортсмены завоевали 37 медалей на соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ памяти Петра Птицына Участников ждали гонки на дистанциях 200, 500 и 1000 метров в одиночках, двойках, четверках и в смешанных экипажах и комбинированных эстафетах.
Рязанские спортсмены завоевали 37 медалей на соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ памяти Петра Птицына Участников ждали гонки на дистанциях 200, 500 и 1000 метров в одиночках, двойках, четверках и в смешанных экипажах и комбинированных эстафетах.
Рязанские спортсмены завоевали 37 медалей на соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ памяти Петра Птицына Участников ждали гонки на дистанциях 200, 500 и 1000 метров в одиночках, двойках, четверках и в смешанных экипажах и комбинированных эстафетах.
Рязанские спортсмены завоевали 37 медалей на соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ памяти Петра Птицына Участников ждали гонки на дистанциях 200, 500 и 1000 метров в одиночках, двойках, четверках и в смешанных экипажах и комбинированных эстафетах.
Рязанские спортсмены завоевали 37 медалей на соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ памяти Петра Птицына Участников ждали гонки на дистанциях 200, 500 и 1000 метров в одиночках, двойках, четверках и в смешанных экипажах и комбинированных эстафетах.
Рязанские спортсмены завоевали 37 медалей на соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ памяти Петра Птицына Участников ждали гонки на дистанциях 200, 500 и 1000 метров в одиночках, двойках, четверках и в смешанных экипажах и комбинированных эстафетах.
Рязанские спортсмены завоевали 37 медалей на соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ памяти Петра Птицына Участников ждали гонки на дистанциях 200, 500 и 1000 метров в одиночках, двойках, четверках и в смешанных экипажах и комбинированных эстафетах.
Рязанские спортсмены завоевали 37 медалей на соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ памяти Петра Птицына Участников ждали гонки на дистанциях 200, 500 и 1000 метров в одиночках, двойках, четверках и в смешанных экипажах и комбинированных эстафетах.

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