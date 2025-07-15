Рязанке, которая должна 1 миллион алиментов на троих детей, вынесли приговор

Суд вынес приговор жительнице Рязанской области, которая задолжала миллион рублей алиментов на троих детей. Об этом сообщает прокуратура по области.

Суд лишил 50-летнюю жительницу Михайловского района родительских прав на трех несовершеннолетних детей и обязал выплачивать алименты. Однако женщина не передавала деньги на содержание детей и не оказывала никакой добровольной помощи. Таким образом, у нее образовался долг на сумму более 1 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье невыплата средств на содержание несовершеннолетних детей (ч. 1 ст. 157 УК РФ). Суд приговорил женщину к 9 месяцам исправительных работ с удержанием 5% из заработка в доход государства.