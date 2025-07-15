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Происшествия

Рязанке, которая должна 1 миллион алиментов на троих детей, вынесли приговор

Анастасия Мериакри
Изображение от rawpixel.com на Freepik

Суд вынес приговор жительнице Рязанской области, которая задолжала миллион рублей алиментов на троих детей. Об этом сообщает прокуратура по области.

Суд лишил 50-летнюю жительницу Михайловского района родительских прав на трех несовершеннолетних детей и обязал выплачивать алименты. Однако женщина не передавала деньги на содержание детей и не оказывала никакой добровольной помощи. Таким образом, у нее образовался долг на сумму более 1 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье невыплата средств на содержание несовершеннолетних детей (ч. 1 ст. 157 УК РФ). Суд приговорил женщину к 9 месяцам исправительных работ с удержанием 5% из заработка в доход государства.

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