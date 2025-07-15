Золотую свадьбу отпраздновали супруги Хурсик

В Рязанском ЗАГСе золотую свадьбу, 50 лет совместной жизни, отметили Александр и Вера Хурсик. Об этом сообщает «Сервис ЗАГС» ВКонтакте.

Вера и Александр познакомились, будучи студентами в Воронежском медицинском университете имени Н.Н. Бурденко. Вера приехала в южный городок из не менее жаркого Гудермеса – города в Чеченской Республике, а Саша из Балашова – точки на карте в Саратовском округе. Из разных частей Советского Союза их все же притянуло в один город, вуз и даже на одинаковое направление — стоматологическое. Саша с Верой почти сразу нашли общий язык, а вскоре крепко подружились. Романтика студенчества с его бессонными ночами, экзаменами и веселыми посиделками затянула ребят с головой. Вскоре они стали парой, а к концу последнего курса сыграли свадьбу и получили распределение в Рязань.

Новый город влюбленных вовсе не пугал. Здесь супруги начали работать в поликлинике номер два, где трудятся до сих пор, как настоящие фанаты своего дела. Любовь к профессии, как и друг к другу, конечно, не угасла. Были в истории семьи и служебные победы. В заграничной командировке Александр и Вера побывали даже на побережье Средиземного моря, в Ливии. Супруги воспитали очаровательных дочерей – Елену и Лилию. А позже нянчили внуков — Михаила и Екатерину.