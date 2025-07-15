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Происшествия

Рязанцы за сутки перевели мошенникам 1 миллион 450 тысяч рублей

Анастасия Мериакри
Image by jcomp on Freepik

В Рязанской области за сутки возбуждено 4 уголовных дела по фактам телефонного мошенничества с крупным ущербом. Потерпевшие перевели злоумышленникам 1 миллион 450 тысяч рублей. Об этом сообщает региональная пресс-служба УМВД России.

В Железнодорожном районе Рязани 88-летняя пенсионерка и житель Спас-Клепиков 23 лет подверглись обману со стороны телефонных мошенников. Им позвонили под видом сотрудников сотовой компании и предложили продлить договоры на действие сим-карт. В Касимове 35-летняя женщина стала жертвой лже-представителя банка и сообщила, что по фальшивой доверенности от ее имени неизвестные пытаются оформить кредиты.

Позже с жертвами мошенников связались «сотрудники правоохранительных органов или Центробанка», они с помощью психологических приемов и угроз вынудили жителей Рязанской области назвать коды из поступивших смс и спасти средства с помощью перевода на «безопасные» и «специальные» счета. В общей сложности рязанцы перевели аферистам 700, 250 и 200 тысяч рублей.

Житель Касимова 49 лет по телефону назвал мошенникам код из смс и перешел по предложенной ссылке, в результате чего загрузил на свой телефон программу удаленного доступа к своему банковскому приложению. Благодаря этому злоумышленники списали со его счета 300 тысяч рублей.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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