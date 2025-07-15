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Новости России

В Тульской области молния ударила в отдыхающих, трое погибли

Алексей Самохин
Изображение от freepik

В селе Бунырево Тульской области, на территории парк-отеля «Шахтёр», произошла трагедия — в группу отдыхающих на реке Оке ударила молния. По предварительной информации, разряд попал в воду в тот момент, когда там находились люди. В результате инцидента погибли трое человек, ещё несколько получили травмы.

Очевидцы сообщают, что удар был такой силы, что напоминал звук взрыва. По данным Telegram-каналов, у некоторых пострадавших загорелась одежда. Два человека с травмами были госпитализированы в Алексинскую центральную районную больницу.

Спасли ли сланцы?

Некоторые СМИ сообщили, что выжить нескольким людям помогли резиновые сланцы, которые были на них во время удара молнии. Однако заслуженный спасатель России Сергей Щетинин выразил сомнение в достоверности этой версии.

«Сланцы — это не те средства, которые могут спасти от удара молнии. Единственное, что реально помогает — это автомобильные шины. Из промышленного — только они обеспечивают достаточную изоляцию», — заявил он в интервью aif.ru.

Как рассказали очевидцы, перед началом грозы охрана базы отдыха просила людей выйти из воды, но предупреждение было проигнорировано.

«Охрана говорила людям выходить из воды, но людям было, как обычно, всё равно», — сообщил один из свидетелей происшествия.

Щетинин подчеркнул, что в случае ухудшения погодных условий необходимо немедленно покидать водоём и укрываться в безопасном месте.

«Как только вы видите прогноз ухудшения погоды — покиньте воду, пляж и укройтесь в стационарном помещении. Это очень важно», — отметил спасатель.

Как действовать при грозе на открытом воздухе

Эксперт напомнил, как нужно вести себя в случае грозы, особенно если вы находитесь у водоёмов или на открытом пространстве:

немедленно покинуть воду и пляж;

укрыться в стационарном здании, если это возможно;

убрать от себя все металлические предметы (зонты, телефоны, ключи);

если нет укрытия, найти понижение местности (например, овраг), сесть, плотно сведя ноги, накрыть голову и ждать, пока гроза пройдёт.

«Находиться в воде во время грозы — крайне опасно. Если нет возможности укрыться в здании, уберите все металлические предметы подальше, присядьте и дождитесь окончания грозы», — резюмировал Сергей Щетинин.

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