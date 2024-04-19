Пятница, 19 апреля, 2024

Выдающийся  учёный Сергей Чаплыгин

Автор: Евгений Данилин

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Недавно исполнилось 155 лет со дня рождения одного из основателей аэродинамики и аэромеханики Сергея Алексеевича Чаплыгина. В честь этого человека, родившегося в городе Раненбурге Рязанской губернии, назван один из районов нашей страны, который входит сейчас в состав Липецкой области.

Истинный рязанец 

Основоположником аэродинамики считается русский учёный Николай Егорович Жуковский (1847 – 1921), который был организатором и первым руководителем аэрогидродинамического института (ЦАГИ). Он в 1917 году теоретически вывел ту ключевую формулу при расчёте профиля крыльев аэроплана, которая позволила произвести настоящий прорыв в производстве авиационной техники. Но тогда эта формула именовалась постулатом Чаплыгина-Жуковского. Она была найдена авторами независимо друг от друга и почти одновременно. И всё-таки первенство в её установлении принадлежит тому, чья фамилии при упоминании постулата стоит первой – уроженцу рязанского края Сергею Чаплыгину. Он был лучшим учеником Николая Жуковского, а энциклопедии именуют его выдающимся учёным. И опубликованный им в 1914 году труд «Теория решетчатого крыла» актуален поныне. И до сих пор все современные самолёты летают в соответствии с теоретическими обоснованиями открылка и закрылка, которые были осуществлены Сергеем Чаплыгиным ещё в первой половине прошлого века.

30 августа 1948 года входящий в состав Рязанской области город Раненбург, в котором Сергей Алексеевич родился, стал в честь него именоваться Чаплыгиным. Сейчас городу возвращено прежнее наименование – Раненбург, но район, центром которого этот город является, до сих пор называется Чаплыгинским, как и в советское время. Расположенный на древних исконно рязанских землях, он входит в состав нынешней Липецкой области всего лишь с конца 1948 года. Что же касается самого Сергея Алексеевича Чаплыгина, скончавшегося 8 октября 1942 года от кровоизлияния в мозг, то считал он себя «истинным рязанцем».

Краеведческая ошибка

В одном из фондов Государственного архива Рязанской области хранятся документы, имеющие отношение к четырём родам дворян Чаплыгиных. По всей видимости, как считают исследователи, все они одного происхождения. А записаны в шестую часть (самую почётную, отображающую древние дворянские роды – Е.Д.) Дворянских Родословных Книг трёх губерний – Курской, Воронежской и Рязанской. Рязанская ветвь дворянского рода Чаплыгиных, как сказано в одном из научных трудов, «происходит от Климентия Григорьевича Чаплыгина, владевшего с братьями в конце XVII века поместьем в деревне Негомож Перевицкого стана Рязанского уезда». Некоторые краеведы утверждают, что из этого рода происходит и семья учёного. Но на самом деле это является краеведческой ошибкой. Отец Сергея, Алексей Тимофеевич Чаплыгин, записан в метрической книге Троицкой церкви города Раненбурга, как купеческий сын и непосредственного отношения к дворянству не имел. Как выяснили исследователи, род Чаплыгиных, из которого вышла семья учёного, произошёл от прибывших с далёкого севера дворовых людей бояр Чаплыгиных (как известно, многие крепостные крестьяне при получении так называемой «вольной» получали фамилии бывших хозяев).   

Личная жизнь

Сергей Алексеевич Чаплыгин, как написано в одной из энциклопедий, – академик АН СССР, Герой Социалистического Труда, заслуженный деятель науки РСФСР. Он закончил Московский императорский университет. С августа 1893 года преподавал физику в Екатерининском училище города Москвы, а затем и в университете. Но одновременно с основной профессией увлекался в качестве своеобразного хобби и той темой, которая в последствии прославила его на весь мир – «физикой твёрдых тел в условиях воздушного пространства».

Со своим сводным братом, студентом-медиком Михаилом Давыдовым, он снимал комнату в квартире, принадлежавшей на правах аренды Екатерине Владимировне Арно, урождённой Льеж. Эта француженка по отцу к тому времени овдовела. И осенью 1894 года они с Сергеем Чаплыгиным стали мужем и женой. Менее чем через год у них родилась дочь Ольга.

Николай Жуковский считал Чаплыгина не только лучшим учеником, но и другом. Женитьбой соратника он был крайне недоволен – считал, что создание семьи и научные занятия несовместимы. «В старые времена учёные не обзаводились семьями, – сетовал Николай Егорович. – Считалось, что семья научным занятиям помешает. Это часто и бывает. Где у нас время, чтобы ухаживать, ходить по балам, модничать танцами, галстуками… Для хорошеньких барышень мы словно не существуем, поскольку у них совсем другие интересы. Получается, что удобнее для нас такое женское общество, как квартирные хозяйки, горничные, экономки… И начинается трагедия!»

Сергей Алексеевич по отношению к себе такое утверждение отвергал. «У меня так не будет! – запальчиво ответил он на доводы Жуковского. – Если женишься по любви, то она поможет преодолеть все преграды, и даже разница в возрасте (его избранница была старше на два года – Е.Д.), существенные различия в степени культурного развития супругов любви не помешают». 

Как оказалось, молодой Чаплыгин ошибался. Он своей работе уделял больше внимания, нежели жене, и вскоре стал для неё пустым местом.

Уже в советское время, будучи академиком, увлёкся Чаплыгин своей домашней работницей Евдокией Максимовной Горшковой. Она происходила из бедной крестьянской семьи. Оставшись в молодом возрасте бездетной вдовой, уехала из сельской местности в Москву. И служила домработницей главным образом в профессорских семьях. Как мне рассказали краеведы, от Чаплыгина у этой «умеющей жить» женщины родился сын Юрий. Законная жена учёного Екатерина Владимировна об этой ситуации знала, но скандала не закатила. Она только попросила мужа домработницу из дома удалить, что тот и сделал.

В 1935 году Чаплыгин усыновил Юрия. А вскоре после этого Екатерина Владимировна умерла. Выждав 40 дней после погребения первой жены, учёный вступил во вторичный брак с Евдокией.

Самолётная память

В феврале 1941 года С.А. Чаплыгин стал Героем Социалистического Труда. Это был первый случай присвоения столь высокого звания не практику, а ученому-теоретику. И в том, что сейчас наша военная авиация одна из лучших в мире, – огромная заслуга именно этого человека. В каком-то смысле памятником ему служит каждый самолёт. Ведь ни одна современная «железная птица» не смогла бы подняться в воздух без теоретических разработок этого выдающегося учёного.

Евгений Данилин

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