Можно ли справиться с парковочным кризисом в Рязани?

Изнурительный поиск парковочного места в центре Рязани и прилегающих к нему микрорайонов — хорошо знакомый квест для десятков тысяч автолюбителей. Хронический дефицит доступных стоянок в областной столице начал возникать в начале нулевых и с каждым годом усугубляется сразу по нескольким причинам.

Водитель в поисках приюта

Во-первых, впечатляющими темпами растет число автомобилей в регионе. По данным на конец 2022 года на 1000 жителей Рязани приходилось 399,6 машины. Это на 25% больше, чем в Москве, и на 23,7% превышает показатели, зафиксированные по итогам 2016 года.

Во-вторых, в городе очень мало свободных земельных участков. Бум на рынке жилищного строительства, грянувший в областном центре 20 лет назад, не ослабевает и поныне. Девелоперы используют практически любую доступную площадку для возведения многоэтажек, так что мест для создания паркингов почти нет. Подземные автостоянки в торговых центрах ситуацию не спасают. Их емкость не рассчитана на постоянно растущий уровень автомобилизации. Боксы в гаражных кооперативах есть у абсолютного меньшинства автолюбителей. На продажу такие объекты выставляют редко. Мест в подземных паркингах многоквартирных домов на порядок меньше, чем гаражей, и стоимость такой недвижимости измеряется семизначными цифрами.

В-третьих, в городе не лучшим образом работает общественный транспорт. Машин не хватает, часть муниципальных маршрутов упразднена, отсюда утомительное ожидание автобусов и троллейбусов. Добавьте к этому переполненность транспорта в часы пик, отсутствующие или неисправные кондиционеры в самый разгар летней жары. То есть, большинство автомобилистов воспользуется общественным транспортом как альтернативным средством передвижения лишь в случае крайней необходимости. А, значит, упомянутый в начале публикации квест с поиском стоянки неизбежен.

Семь адресов надежды

Есть ли реальный выход из положения? Он лежит на поверхности, а точнее над и под землей. Речь идет о строительстве многогуровневых парковок.

Муниципальные власти не раз обсуждали эту проблему, но конкретные предложения почти не звучали. И вот на состоявшемся 18 июля заседании комитета Рязгордумы по жилищно-коммунальному хозяйству и развитию городской инфраструктуры, наконец, депутаты и представители мэрии обнародовали способы преодоления парковочного коллапса.

По мнению народных избранников, многоуровневые парковки можно построить под существующими парками, скверами и функционирующими стоянками.

В городской администрации, оказывается, провели анализ ситуации и предложили семь мест для строительства парковочных комплексов. Речь идет о проезде Завражнова, площади у железнодорожного вокзала Рязань-1, улицах Земнухова, Кальной, Радищева, Семинарской и Новослободском сквере.

Все бы хорошо, но соответствующих проектов, расчетов и перечня источников возможных инвестиций по обозначенным адресам пока нет. По каждой из рекомендованных для создания паркингов частей города может возникнуть немало вопросов, начиная от отвода земли и перспективы перекрытия движения во время строительных работ, заканчивая стоимостью размещения автотранспорта и хотя бы примерным сроком окупаемости вложений

На сегодняшний день прекрасная идея выглядит как декларация о намерениях и приглашение заинтересованных бизнесменов к предметному разговору.