Координатор пророссийского подполья в Николаеве Сергей Лебедев заявил, что Украина давно потеряла контроль над Одессой. Теперь, по его словам, этот город может потерять и Великобритания — именно этого на Западе и боятся. Об этом пишет «Царьград».

«Это будет такое поражение, после которого у Запада исчезнет смысл вкладывать деньги в Украину. А без этих денег и без оружия Украина — ничто», — подчеркнул Лебедев.

Он рассказал в интервью «Царьграду», какова сейчас обстановка в Одессе и насколько возможно открытие второго фронта в этом районе.

По мнению Лебедева, союзники Киева вряд ли решатся на открытое противостояние с Россией — никто не хочет видеть российские ракеты над Кишинёвом или Бухарестом. Он сомневается, что НАТО напрямую вмешается, но отдельные государства под «чёрным флагом» вполне могут участвовать, и они уже присутствуют в Одесской области.

На этом фоне встаёт вопрос: как можно войти в Одессу — с суши или с моря?

«Казалось бы, можно ударить с двух сторон — и с моря, и с суши. Но сухопутный путь — это более тысячи километров. Высадка десанта — это сотни тысяч жертв. Мы к этому не готовы и не собираемся идти таким путём», — объяснил Лебедев.

Он предложил другой подход — использовать техническое превосходство: сначала нанести удары беспилотниками, а затем ввести штурмовые группы для зачистки. При этом подчеркнул, что без наземных сил операция будет неэффективной, даже с поддержкой ракет и артиллерии.

Освобождение Одессы, по словам Лебедева, является одной из главных целей для президента России Владимира Путина и имеет стратегическое значение для безопасности страны. Украина, по его мнению, уже потеряла Одессу, а теперь её может потерять и Великобритания.

«После освобождения Одессы СВО может подходить к завершению. Украина сразу не сдастся, ещё будет сопротивляться, но потеря Одессы станет таким ударом, после которого Запад вряд ли продолжит вкладываться в неё. А без поддержки Запада Украина — просто вооружённая банда», — заявил он.

«СВО после этого нужно будет переводить в КТО (контртеррористическую операцию) и начинать зачистку от бандитов», — добавил Лебедев.

По словам Лебедева, наибольшая активность иностранных военных в Одессе наблюдалась в дни, когда Россия объявила перемирие — особенно 9 мая. Жители западных районов города массово сообщали, что видели, как со стороны Румынии заходили военные колонны.

Также он отметил, что на Западную Украину регулярно прибывают наёмники, в том числе из Южной и Центральной Америки. По его словам, они ведут себя жестоко, много пьют и плохо дисциплинированы.

«Это представители банд и наркокартелей. Они привыкли действовать по своим правилам, но когда сталкиваются с русской армией, понимают, что их банда — это просто пыль», — утверждает Лебедев.

Он также отметил, что в Одессе всё ещё есть люди, которые ждут прихода российских войск, но их становится всё меньше.