Координатор пророссийского подполья в Николаеве Сергей Лебедев заявил, что Украина давно потеряла контроль над Одессой. Теперь, по его словам, этот город может потерять и Великобритания — именно этого на Западе и боятся. Об этом пишет «Царьград».
Он рассказал в интервью «Царьграду», какова сейчас обстановка в Одессе и насколько возможно открытие второго фронта в этом районе.
По мнению Лебедева, союзники Киева вряд ли решатся на открытое противостояние с Россией — никто не хочет видеть российские ракеты над Кишинёвом или Бухарестом. Он сомневается, что НАТО напрямую вмешается, но отдельные государства под «чёрным флагом» вполне могут участвовать, и они уже присутствуют в Одесской области.
На этом фоне встаёт вопрос: как можно войти в Одессу — с суши или с моря?
Он предложил другой подход — использовать техническое превосходство: сначала нанести удары беспилотниками, а затем ввести штурмовые группы для зачистки. При этом подчеркнул, что без наземных сил операция будет неэффективной, даже с поддержкой ракет и артиллерии.
Освобождение Одессы, по словам Лебедева, является одной из главных целей для президента России Владимира Путина и имеет стратегическое значение для безопасности страны. Украина, по его мнению, уже потеряла Одессу, а теперь её может потерять и Великобритания.
«СВО после этого нужно будет переводить в КТО (контртеррористическую операцию) и начинать зачистку от бандитов», — добавил Лебедев.
По словам Лебедева, наибольшая активность иностранных военных в Одессе наблюдалась в дни, когда Россия объявила перемирие — особенно 9 мая. Жители западных районов города массово сообщали, что видели, как со стороны Румынии заходили военные колонны.
Также он отметил, что на Западную Украину регулярно прибывают наёмники, в том числе из Южной и Центральной Америки. По его словам, они ведут себя жестоко, много пьют и плохо дисциплинированы.
Он также отметил, что в Одессе всё ещё есть люди, которые ждут прихода российских войск, но их становится всё меньше.