Суббота, 12 июля, 2025
32.5 C
Рязань
Здоровье

Гипогликемия: какие продукты помогут быстро поднять уровень сахара в крови

Алексей Самохин
Гипогликемия, или пониженный уровень сахара в крови, может проявляться в виде головокружения, дрожи, потливости и учащённого сердцебиения. Чтобы справиться с этим состоянием, важно быстро восполнить уровень глюкозы.

Гипогликемия, или пониженный уровень сахара в крови, может проявляться в виде головокружения, дрожи, потливости и учащённого сердцебиения. Чтобы справиться с этим состоянием, важно быстро восполнить уровень глюкозы. Эксперты рекомендуют употреблять продукты, богатые натуральными сахарами и легко усваиваемыми углеводами, пишет Ferra.

Ниже перечислены полезные фрукты, которые помогут при гипогликемии:

1. Бананы

Один средний банан содержит около 25 г углеводов, из которых 18 г — это натуральные сахара. Поскольку в бананах немного клетчатки, они быстро перевариваются и повышают уровень сахара в крови.

2. Ананас

Одна чашка нарезанного ананаса содержит 22 г углеводов, из них 16 г — натуральные сахара. Ананас имеет высокий гликемический индекс, поэтому действует быстро и эффективно при гипогликемии.

3. Финики сорта «Меджул»

Один финик содержит примерно 18 г углеводов, из которых 16 г — это сахара природного происхождения. Финики — удобный и компактный вариант для быстрого подъема глюкозы.

4. Виноград

Половина стакана винограда даёт около 15 г углеводов. Благодаря высокому содержанию сахаров и лёгкой усвояемости, виноград — хороший выбор при падении уровня сахара.

5. Яблочное пюре

В половине стакана яблочного пюре содержится примерно 15 г углеводов, из них 12 г — натуральные сахара. Это мягкий и быстро усваиваемый продукт.

6. Арбуз

Один стакан кубиков арбуза содержит 11,5 г углеводов, включая 9,5 г фруктозы и глюкозы. Арбуз — лёгкий и освежающий способ поднять уровень сахара.

Самые читаемые материалы

Новости мира

SHOT: в Одессе уничтожили подземную штаб-квартиру ТЦК

Российские военные уничтожили подземное управление ТЦК (военкомата) на территории...
Новости России

Священник объяснил, почему на могиле Романа Старовойта установили крест

Сегодня на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге прошли похороны бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта. Несмотря на то, что причиной смерти стало самоубийство, на его могиле был установлен православный крест.
Происшествия

Дорога из Рязани на Солотчу встала в огромной пробке из-за нескольких ДТП

В частности, столкновение легковых автомобилей случилось на мосту через Оку. Один из них перевернулся. 
Новости России

Российские войска выжгли аэродром с американскими HIMARS

На территории шло обучение, его проводили иностранцы. Они учили управлять беспилотниками самолётного типа. Дроны тоже были на месте
Новости России

SHOT: мать девушки Старовойта мечтала о богатом зяте и роскошной жизни

Мать 25-летней Полины Копыловой, которую называют возлюбленной экс-министра транспорта...

Последние новости

Новости России

С 15 июля в России подорожают напитки, говядина и лекарства

С 15 июля в России вступают в силу изменения, связанные с акцизами, пошлинами и дополнительными надбавками. Они затронут привычные товары — от газировки и кваса до моторного масла и спиртовых настоек.
Погода

В Рязанской области объявлено метеопредупреждение из-за жары выше +35 °C

Пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области опубликовала метеопредупреждение. 
Новости России

ВС РФ ночью громили украинские заводы ВПК и склады

В ночь на 12 июля Вооружённые силы Российской Федерации нанесли массированные удары по различным регионам Украины с применением ракет и беспилотников.
Медицина

В Рязани выхаживают близнецов, родившихся с весом меньше 1 кг

При рождении наши торопыжки весили меньше одного килограмма каждый: Александр — 990 г,  Ева — 930 г.
Здоровье

Из-за жары в РФ фиксируют рост госпитализаций, есть молодые пациенты

Студенты медицинских вузов, проходящие летнюю практику в больницах, рассказывают о переполненных приёмных отделениях.
Новости мира

«Царьград: бой за Одессу идёт не с Украиной, а с Лондоном

Координатор пророссийского подполья в Николаеве Сергей Лебедев заявил, что Украина давно потеряла контроль над Одессой. Теперь, по его словам, этот город может потерять и Великобритания
Новости России

Татьяна Буланова — новая икона зумеров: подростки рыдают под хиты 90-х

Из-за ажиотажа звезда 90-х значительно расширила гастрольный график: летом запланированы концерты в Москве, Санкт-Петербурге, тур по Краснодарскому краю
Акценты

ХК «Рязань-ВДВ» раскрыл план подготовки к сезону и график товарищеских игр

Хоккеисты соберутся в Рязани 15 июля, затем в течение двух дней пройдут углубленное медицинское обследование. С 18 июля по 1 сентября — тренировочные сборы. 