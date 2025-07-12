Гипогликемия: какие продукты помогут быстро поднять уровень сахара в крови

Гипогликемия, или пониженный уровень сахара в крови, может проявляться в виде головокружения, дрожи, потливости и учащённого сердцебиения. Чтобы справиться с этим состоянием, важно быстро восполнить уровень глюкозы. Эксперты рекомендуют употреблять продукты, богатые натуральными сахарами и легко усваиваемыми углеводами, пишет Ferra.

Ниже перечислены полезные фрукты, которые помогут при гипогликемии:

1. Бананы

Один средний банан содержит около 25 г углеводов, из которых 18 г — это натуральные сахара. Поскольку в бананах немного клетчатки, они быстро перевариваются и повышают уровень сахара в крови.

2. Ананас

Одна чашка нарезанного ананаса содержит 22 г углеводов, из них 16 г — натуральные сахара. Ананас имеет высокий гликемический индекс, поэтому действует быстро и эффективно при гипогликемии.

3. Финики сорта «Меджул»

Один финик содержит примерно 18 г углеводов, из которых 16 г — это сахара природного происхождения. Финики — удобный и компактный вариант для быстрого подъема глюкозы.

4. Виноград

Половина стакана винограда даёт около 15 г углеводов. Благодаря высокому содержанию сахаров и лёгкой усвояемости, виноград — хороший выбор при падении уровня сахара.

5. Яблочное пюре

В половине стакана яблочного пюре содержится примерно 15 г углеводов, из них 12 г — натуральные сахара. Это мягкий и быстро усваиваемый продукт.

6. Арбуз

Один стакан кубиков арбуза содержит 11,5 г углеводов, включая 9,5 г фруктозы и глюкозы. Арбуз — лёгкий и освежающий способ поднять уровень сахара.