В Рязани выхаживают близнецов, родившихся с весом меньше 1 кг

Сегодня у двух малышей маленький, но важный праздник: 12 июля исполняется ровно два месяца с того дня, как они решили появиться на свет в стенах Рязанского перинатального центра. Об этом сообщает официальная страница медучреждения ВКонтакте.

При рождении наши торопыжки весили меньше одного килограмма каждый: Александр — 990 г, Ева — 930 г.

С этого момента начался долгий, трудный и очень бережный путь борьбы за их жизнь и здоровье — сначала в детской реанимации, где за малышей круглосуточно боролись врачи и медсёстры.

Сейчас брат с сестрой находятся в стабильном состоянии и продолжают лечение уже в отделении патологии новорождённых и недоношенных детей. Набор веса проходит под постоянным контролем специалистов. Пока что питание у них — через зонд.

Саша, старший из близнецов, уже набрал 2 кг.

Ева тоже не отстаёт и весит 1,7 кг — уверенно прибавляет в весе с каждым днём.