ВС РФ ночью громили украинские заводы ВПК и склады

В ночь на 12 июля Вооружённые силы Российской Федерации нанесли массированные удары по различным регионам Украины с применением ракет и беспилотников. Подробности сообщил телеграм-канал «Операция V: Военкоры России»

Львов

Во Львове зафиксированы взрывы и масштабный пожар. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовой. Над городом поднимались клубы густого дыма, которые были видны из разных районов.

Местные источники сообщают о разрушении здания корпорации «Электрон», ранее связанной с оборонным производством. Один из ударов, предположительно, пришёлся по территории этого завода.

Харьков

Мэр города Игорь Терехов подтвердил, что по Харькову было нанесено 10 ударов:

2 управляемыми авиабомбами (ФАБ с УМПК)

8 беспилотниками.

По его словам, цели включали: объект критической инфраструктуры, промышленное предприятие, складские помещения.

После ударов в городе вспыхнули сильные пожары, над местом попаданий наблюдается густой дым.

Славянск

Сообщается о четырёх прилётах в районе городского автовокзала.

Черновцы

Жители сообщают о взрывах на территории города. Подробности уточняются.